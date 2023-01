Este lunes 16 de enero, Jean Philippe Cretton tuvo su debut como animador en Contigo en la mañana. El conductor de Podemos Hablar llegó al matinal de Chilevisión como reemplazante de Julio César Rodríguez, quien se encuentra de vacaciones. Por lo que, le tocó compartir la conducción del programa con Montserrat Álvarez, con quien protagonizó un chascarro.

Todo partió cuando se conoció el caso de una chica a la que le habían pedido matrimonio. Entonces, en ese momento, Montserrat aprovechó de contar una infidencia: “Nunca nadie me ha pedido matrimonio“. Tras lo cual, empezó a relatar cómo fue que le pidió matrimonio a su pareja, cuando se encontraba en una popular sandwichería en Plaza Italia.

“Estábamos con el shop, el lomito y entonces yo empiezo a hablar. ‘Cómo que no sé qué, deberíamos concretar no sé qué’. Y me decía, ‘sí, sí…’. Y yo de repente empiezo a decir cosas y me dice, ‘¿te queris casar? Me estay…’. Y le dio ataque de risa. Me dijo, ‘ya, si querí, nos casamos’“, contó Montserrat.

“Llevábamos pololeando un año y medio, o menos. Y el fondo era que quizás nos íbamos a vivir juntos, pero nada muy concreto. Me la jugué, pero lo más divertido es que rieron de mí. Me dijeron,’ah, me estay pidiendo matrimonio’. Y le dije, ‘sí, me gustaría’. Y ahí bueno, todo empezó“, complementó después.

“Y de esta manera termina mi debut en el matinal”

“¿Y llevai cuanto ya?“, le preguntó Jean Philippe Cretton minutos después. “Me separé pos, Jeanphi“, respondió Montserrat. “Puta que es hueón“, agregó enseguida la conductora del matinal de CHV. “Y de esta manera termina mi debut en el matinal. Muchas gracias por todos, nos vemos a la vuelta“, dijo entonces Cretton.

Finalmente, Montserrat Álvarez señaló que “duré 20 años de matrimonio. Mis dos hijos. Una excelente relación de expareja. Me llevo increíble. Y tengo mis dos niños. Son 20 años de matrimonio, no es menor. Así que me resultó la pedida de matrimonio“.