Brendan Fraser emocionó a todo el mundo tras ganar el premio a mejor actor en los Critics Choice Award

En la noche del domingo se realizó en Estados Unidos la ceremonia de entrega los premios Critics Choice Awards, que son las estatuillas que da el sindicato de críticos de cine de Hollywood. Una premiación en la que brilló Brendan Fraser, al ganar el galardón como mejor actor tras su actuación en la película La ballena, del director Darren Aronofsky.

El estadunidense, que se hizo famoso e icónico en la década de los 90 por sus papeles en filmes como La momia, George de la selva y Viaje al centro de la Tierra, estuvo durante 12 años lejos de roles importantes en películas de gran reconocimiento.

Esta perdida de protagonismo en Hollywood, surgió a raíz de sus dificultades de salud, como su depresión y su sobrepeso producto del exceso de filmaciones. Y por sobre todo tras denunciar por abuso sexual a Phillip Berk, presidente entonces de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood.

Por todo lo anterior, el momento en el que Brendan ganó el premio, fue sumamente conmovedor. “Yo estaba en el desierto. Y probablemente debí dejar un camino de migajas de pan. Pero me encontraste y como todos los mejores directores, me mostraste a dónde ir para llegar a donde necesitaba estar“, dijo en su discurso, refiriéndose a Darren Aronofsky.

“Si tú, un tipo como Charlie, a quien interpreto en esta película, de alguna manera, luchas contra la obesidad, o solías pensar como si estuvieras en un mar oscuro, quiero que sepas que si tú también puedes tener la fuerza. Simplemente, levántate y ve a la luz, cosas buenas sucederán”, añadió después.

Más adelante, el actor señaló que “esta película, La ballena, es sobre el amor. Es sobre la redención. Es sobre encontrar la luz en un lugar oscuro (…) Y me siento tan orgulloso de haber podido trabajar con un elenco increíble”.

De esta manera, Brendan Fraser se posiciona como uno de los favoritos para ganar el premio a mejor actor en la próxima entrega de los Oscar.

The #EverythingEverywhereAllatOnce cast celebrating their Best Picture win at #CriticsChoiceAwards with Brendan Fraser!!!https://t.co/QiCrkgJBq4 pic.twitter.com/khxmvWAhTi

— KTLA Entertainment (@ktlaENT) January 16, 2023