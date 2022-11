Brendan Fraser no asistirá a los Globos de Oro tras acusar al ex jefe de los premios de haberle manoseado

Brendan Fraser dice que no asistirá a los Globos de Oro del próximo año, incluso si es que lo nominan a mejor actor por su aclamada interpretación en La Ballena. Y el actor tiene un fuerte motivo para perderse la ceremonia, pues denunció que fue agredido sexualmente por el ex presidente de la organización que dirige los premios.

Fraser confirmó a la revista GQ que no participará en los Globos si es nominado por La Ballena debido a su acusación de que Philip Berk, ex presidente y miembro de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, lo manoseó en un almuerzo de 2003 en el hotel Beverly Hills. Fraser reveló la supuesta agresión en una entrevista con GQ en 2018. Berk desmintió posteriormente las acusaciones de Fraser.

“No, no voy a participar… Es por la historia que tengo con ellos. Y mi madre no crió a un hipócrita. Puedes llamarme muchas cosas, pero no eso”, afirmó el actor.

Las repercusiones que tuvo el hecho en su carrera

Fraser dijo que su experiencia con Berk “me hizo retirarme” de Hollywood. También le hizo sentir que “me habían quitado algo”. Tras la acusación de Fraser en 2018, la HFPA dijo en un comunicado que “está firmemente en contra del acoso sexual y del tipo de comportamiento descrito en este artículo.” La organización también abrió una investigación sobre el asunto, que terminó con la HFPA proponiendo a Fraser firmar una declaración conjunta que decía: “Aunque se llegó a la conclusión de que el señor Berk tocó de forma inapropiada al señor Fraser, las pruebas apoyan que la intención era tomarlo como una broma y no como un avance sexual”. Fraser se negó a firmar, y Berk siguió siendo miembro con derecho a voto de la HFPA.

“Sabía que ciertamente no tenía futuro con ese sistema tal y como estaba”, dijo Fraser.

Los Globos y la HFPA han pasado desde entonces por su propia agitación, empezando en 2021 cuando Los Angeles Times publicó un informe que revelaba que el grupo no tenía miembros negros. Después, Berk fue expulsado de la HFPA tras enviar un correo electrónico a sus miembros en el que criticaba el movimiento Black Lives Matter como un “movimiento de odio racista”.

Fraser dijo que está dispuesto a reconsiderar su relación con la HFPA y los Globos de Oro si es que quieren enmendar la situación. “De acuerdo con las reglas de compromiso, sería mi responsabilidad echarle un vistazo y tomar una determinación en ese momento, si esa fuera la situación”, dijo. “Y tendría que ser, no sé, ¿cuál es la palabra que busco… sincero? Querría algún gesto de hacer medicina con el veneno de alguna manera. No sé qué es eso. Pero esa sería mi esperanza. Pero no se trata de mí”.