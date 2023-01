“A la noche veámonos”: revelan supuesta conversación hot de Diego Sánchez a espaldas de Yamila Reyna

La relación entre el futbolista Diego “Mono” Sánchez y la comediante argentina Yamila Reyna se ha convertido en una de las más mediáticas del último tiempo. Ambos han sabido ganarse el cariño de los televidentes gracias a su sentido del humor y sus divertidas anécdotas. No obstante, una reciente filtración podría acabar con este romance.

Este a raíz del que la cuenta copuchas_tv1 en Instagram, filtró una supuesta conversación hot entre el futbolista y una mujer que no es la actual conductora de Buenos días a todos. Chat en el que futbolista le insiste a esta chica, primero, para que le envíe un video, y segundo, para juntarse. “No, pero dijiste que lo mandarías. Por qué no lo hiciste antes de dormirte“, escribió el Mono.

“Qué rica, me calenté. A la noche veámonos antes de dormir, para dormir relajaditos“, dijo tras ver la grabación explícita de la mujer. “¿Te gustó entonces el video?“, le preguntó la chica. “Obvio que sí. Exquisitas. Hey, te haces la loca con el tema de llamarnos por video. Te tengo cachada“, contestó Diego Sánchez.

“¿La otra semana andarás por acá?”

Más adelante, el excapitán y exportero de Unión Española manifestó que no pudo olvidarse del video íntimo y erótico, en el que se grabó esta mujer. “Qué buen video me mandaste. Me estuve acordando mientras entrenaba (…) Es que esos pechos y ese culo, uf. ¿La otra semana andarás por acá? ¿O no me vas a avisar?“, dijo.

Posteriormente, la chica le pregunto al guardameta de Coquimbo Unido si vio el video solo, además de contestarle que sí iba a estar donde actualmente se encuentra.

Tras ello, se filtró otra conversación entre ambos. “¿Se te pasó?“, consultó la mujer. “¿Qué cosa?“, respondió el futbolista. “La pesadez“, replicó la chica. “Nada, bien, siempre yo. ¿Y tú ya en casa?“, le contestó y le pregunto de vuelta el Mono Sánchez.

Sin embargo, al parecer la reunión entre el exportero de Unión Española y esta mujer nunca se dio, ya que ella al día siguiente expuso por qué no quería verse con él: “Me da cargo de conciencia porque ya te casaste“. “Filo, tranqui”, respondió finalmente Diego Sánchez. Mientras que, a la fecha, todavía se desconoce la reacción de Yamila Reyna antes estas supuestas filtraciones.