“Escucha Bizarrap”: Anita Alvarado hizo live donde lanzó nuevas bombas contra Daniela Aránguiz

Anita Alvarado prometió un nuevo live este domingo. Y cumplió, lanzando nuevas bombas contra Daniela Aránguiz.

Es que la figura está molesta con la ex Mekano desde que esta habló de su hija Angie Alvarado, hecho que desató la guerra total.

Por eso, no conforme con haber realizado una transmisión en vivo que vieron más de ochenta mil personas hace algunas semanas, ahora la Geisha disparó otra vez.

Y anunció una querella contra la llamada Carecuica y su programa Zona de Estrellas. “Con mis hijos no, con esto no te va a resultar. Ya interpusimos las querellas. El staff de mis abogados, ya presentaron las primeras querellas de varias, más querellas que se vienen en estos días, no en estos meses, porque acá hay más de un responsable, ya que el canal (Zona Latina) también tiene que responder no solo por lo que se dijo en su espacio de mí”, expresó.

Anita Alvarado y su tiradera

Junto a esto, la intérprete de La Gallina comentó que “ahora sí, la pelea viene de verdad. Si no entiendes con la querella penal por injurias y calumnias, que quiero que pidas disculpas públicas, y que digas: ‘Está bien mentí, porque mentiste en cada una de las cosas”.

Sin, embargo, dentro de las cosas divertidas que pasaron durante el live fueron los comentarios que varios le hicieron a Anita.

Es que desde que salió la canción de Shakira y Bizarrap, varios empezaron a pedir que la chilena sea considerada por el productor argentino para una colaboración.

Por eso, le empezaron a escribir y arrobear en plena transmisión para que escuchara a Alvarado y se diera cuenta del calibre de sus declaraciones.

Una situación de lo más jocosa donde el “escucha Bizarrap” se repitió una y otra vez. ¿Les gustaría ver a Anita Alvarado en una tiradera real contra la farándula chilena?