Patricia Maldonado revela lo que una vez le dijo el pastor Soto: “El diablo te va a llevar”

Durante esta semana, el pastor Soto volvió a acosar, de manera transfóbica, a la diputada Emilia Schneider. En esta última ocasión, el religioso le llevó a la congresista una chaqueta de vestir al Congreso, con la finalidad de que “aprenda a vestirse como hombre“. Un hecho que fue analizado en Las Indomables por Patricia Maldonado y Catalina Pulido.

“Le gusta hueve… hablemos las cosas seriamente: cuando a mí, una persona como este tipo-tipa dice ‘déjenme abortar cuando yo quiera’, me está agarrando para el huev… Y como me agarra para el hueve… yo también tengo derecho agarrarlo para el hueveo, ¿o no? Porque, que yo sepa, un hombre no puede abortar, porque no se puede embarazar“, dijo Patricia Maldonado.

“Entonces tú me estás pichuleando, perdónenme la expresión. Y como le gusta el pichuleo, el Pastor Soto también le gusta el pichuleo. Eso es Cata, no es más que eso. No es más que eso. Es uno y una“, complementó después.

Su encuentro con el pastor Soto

Luego de dejar claro que no iba a solidarizar con la diputada tras al ataque que transfóbico del cual fue víctima, y tras de hecho, ella también cuestionar su identidad de género, la expanelista de Mucho Gusto reveló que una vez conoció al pastor Soto. Aunque, este último, fiel también a su estilo, no dudó interpelarla.

“Es provocador el viejo, para qué andamos con leseras. Una vez me increpó a mí, en el Mega. Me dijo ‘el diablo te va a llevar’“, comentó Paty Maldonado al respecto.

Finalmente, a pesar de contó que no se tomó con seriedad los dichos del Pastor Soto, Patricia Maldonado hizo una advertencia. “Yo me reí mucho. Es entretenido el viejo. Él es un personaje, entonces él le saca partido a ese personaje. Pero tengan cuidado, que tiene más seguidores de los que se piensa. Son miles los seguidores que tiene el pastor Soto“, cerró.