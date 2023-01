Marcela Vacarezza arremete contra Piqué y Shakira: “De lo más vulgar”

El hit que sacó Shakira con Bizarrap se ha convertido en la gran tendencia de las redes sociales. En Twitter, por ejemplo, no dejado de estar entre los principales trending topic. Mientras que, en Spotify, logró el récord de convertirse en el debut con más streams de una canción en español, tras obtener 14,4 millones de reproducciones en tan solo 24 horas.

Ante este logro, la cantante colombiana no pudo evitar manifestar su felicidad, quien además en la oportunidad le dedicó el éxito de este nuevo tema, claramente dedicado a su expareja Gerad Piqué, a las mujeres. “Lo que para mí era una catarsis y un desahogo, jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español“, afirmó.

“Y este logro no es mío, sino de todas. Hemos de levantarnos 70 veces 7. No como nos lo ordena la sociedad, sino de la manera que se nos ocurra. La que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos, nuestros padres y por aquellos que nos necesitan y esperan en nosotras”, complementó después.

Un hit, que de hecho, surgió gracias a su hijo Milan, de 9 años, según se consignó en Despierta América. “Y mientras ella sigue facturando y no llorando, ya se sabe quién le aconsejó que hiciera la canción con Bizarrap y ni se imaginan quién fue. Se van a quedar con la boca abierta, en exclusiva les contamos que se trata nada más y nada menos que de su propio hijo Milan“, afirmaron en el programa.

Y luego, agregaron: “Resulta que es fanático de Bizarrap gracias a su más reciente éxito Quédate del cantante Quevedo. Y así el pequeño no dudó en que colaborara con él, el resto ya es historia y esto significa que claramente Milán sabe lo que está pasando“.

La opinión de Marcela Vacarezza

Una que no se quiso quedar atrás en esta polémica, fue Marcela Vacarezza, quien uso de cuenta en Twitter para opinar al respecto. “Todo lo de Shakira, Piqué, los relojes, la canción, etcétera, me parece de lo más vulgar. Inteligente económicamente hablando, pero un triste espectáculo. A todo esto aún no escucho la canción. ¿Alguien más?“, escribió la expanelista de SQP.