En el último episodio de Tal Cual, Raquel Argandoña contó la vez que descubrió a una de sus antiguas parejas siéndole infiel. Para la ocasión, La Quintrala preparó un plan para hacer frente a su entonces pololo, de tal modo, que no le saliera gratis su traición. Por eso, lo primero que hizo fue conseguirse todo el material que necesitaba para llevar a cabo su venganza.

“Una vez me llamaron por teléfono, hace muchos años. Me dijeron: ‘Raquel, te habla tal, ¿sabes qué? Tengo unas fotos de tal persona, te las vendo’. Voy a ver el material y las compré. No salía la persona, pero sí salía ponte tú los lugares (…) Ella era apoderada de la compañera de la hija de la persona que estaba conmigo“, relató al comienzo.

“En una foto salía ella esquiando con uno de mis hijos (…) Yo compré las fotos entonces, en un millón de pesos compré el material. Eran para mí. Yo compré las fotos no para que no las publicaran. Las compré para tenerlas en mi carpeta como material. Me daba lo mismo si se publicaban. Yo fui muy mala“, complementó después.

La vendetta de la Raca

Y tras ello, dio inicio a su venganza. “Yo me fui con estas fotos al campo… Unos árboles por lo menos de 150 años. Y contraté a una persona con una sierra eléctrica y fui cortando cada árbol en el que ella aparecía en la foto. Sí, señor. Pero le dejé como mesita para hacer asados, no los corté de raíz. E hice una carpeta. Durante un mes recopilé datos“, recordó.

Más adelante, la conductora de Tal Cual buscó la manera de conseguirse las llamadas que realizó o hizo su entonces pareja. “Y solamente me faltaba… Por algo uno a veces es infiel. Entonces me faltaba el teléfono. Las llamadas (…) 20 años atrás. ¿Qué hice? Fui a la compañía de teléfonos, me arreglé como puerta mexicana. Yo en ese tiempo era súper conocida“, expuso.

“Me acerco al tipo: ‘¿Sabes qué? Necesito un favor muy personal. Es que tú me tienes que ayudar. La persona que está conmigo salió de viaje y me dejó su celular. La verdad me confundí y di su número, quiero saber si las personas me han llamado a este celular, y por eso necesito tener los teléfonos’“, añadió enseguida.

Le pidieron una copia donde salga la firma de él y le dijeron que redactara una carta. Después, que la firma la copiara. Tuvo que volver en dos días y obtuvo un rollo con todas las llamadas. “En Navidad 12:02 minutos. Año Nuevo, 12:03 minutos. Lo archivé, a la carpeta. Nunca me voy a olvidar que estábamos viviendo juntos en esa época“, prosiguió Raquel con su anécdota.

La venganza

Finalmente, Raquel Argandoña llevó a su pareja al restaurante del Hyatt. “Le digo: ‘Ha sido muy linda la noche, hemos compartido tanto’, y le dije: ¿Tú alguna vez me has mentido?’, él dijo ‘jamás’. ‘Bueno, esta es una carpeta que tengo, y este es el antes y este es el después’, le dije. Miró las fotos, miró los árboles… ‘Ahora como es’, le dije. Todos los árboles cortados“, afirmó.

“Él no salía en ninguna de las fotos, pero sí en la nieve ella salía con la bata que él ocupaba después de la ducha. Así fue. Mente fría“, remató La Quintrala.