“Él es un envidioso”: Mauricio Israel arremete contra Claudio Reyes por dichos sobre JC Rodríguez

Recientemente, Claudio Reyes causó revuelo al referirse en duros términos contra uno de los rostros más importantes de Chilevisión. El intérprete de Charly Badulaque arremetió contra Julio César Rodríguez, a raíz de los rumores acerca de que este presentador televisivo iba a ganar una gran suma de dinero por animar el show por el Año Nuevo en Valparaíso.

“Me alegro mucho, que le vaya bien a todos, ojalá. Pero la diferencia está en que este hueón chanta ocupa su pantalla, su canal, para andar llorando, para andar hablando de equidad, para hablar de los pobres y para llenarse la boca, tratando de ser democrático y apoyando a la primera línea”, dijo Reyes sobre JC Rodríguez en el programa Viernes Troll.

“Ahora, que le paguen 15 millones, que le paguen, que gane harta plata, porque es la única manera que tiene de agarrarse minas ricas. Porque no lo quieren por bonito, lo aseguro“, complementó después.

Mauricio Israel defendió a JC Rodríguez

Estos dichos fueron analizados en Sígueme y te sigo, donde Mauricio Israel pidió la palabra para defender a Julio César Rodríguez e interpelar fuertemente a Claudio Reyes. “Yo encuentro que él es un envidioso (…) Envidioso, totalmente envidioso“, afirmó el también conductor de Círculo Central sobre el humorista.

Luego, Israel agregó: “Cada persona vive su momento. Julio César está viviendo el de él, le está yendo extraordinariamente bien. Él no ha dejado de pensar cómo pensaba desde que lo conocemos, porque todo lo conocemos desde hace muchos años. Él no ha dejado de ser consecuente con sus ideas“.

“Si él ha logrado hoy tener una buena situación económica, que la disfrute, que lo pase bien, que le paguen lo que le tengan que pagar. Y si él puede tener lo que quiera, que lo tenga, no tiene nada de malo. Lo demás es envidia“, añadió enseguida.

Más adelante, el comentarista deportivo explicó por qué trató a Claudio Reyes de “envidioso” al inicio de su intervención. “El comentario de que el que tiene plata puede más que el que no tiene plata, es un comentario de un tipo envidioso“, aseguró.

Finalmente, Mauricio Israel señaló que “pasa que Claudio mezcla las cosas, porque como él está tan enconado con toda la gente que no sea de derecha y no piensa como él, entonces al final mezcla temas. Julio César no es político, es un artista, no tienen por qué juzgarlo por su posición política”.