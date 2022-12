“Usted don Humberto me contaba que lo perdió todo, o sea quedó con lo que tiene puesto… ¿Cómo va a celebrar la Navidad mañana? ¿Qué piensa hacer?“, esa fue la pregunta que le hizo Mónica Pérez a un damnificado que perdió hogar en el incendio en Viña del Mar. Una entrevista, que a la fecha, suma un récord de más de 3.000 denuncias en CNTV.

Tras ello, la periodista de Canal 13 explicó a LUN lo que ocurrió. “Había sido un día duro para él. Saqué la cámara de encima, no quería que él estuviera expuesto y no supe reaccionar bien, lo corté muy rápido y me salí para no exponer su dolor (…) Jamás hubo intencionalidad en la pregunta, jamás haría algo así. Y hoy justamente Humberto me llamó en la mañana“, aseguró.

Mauricio Israel la defendió

Más adelante, en TV+, en el programa Sígueme y te sigo, Mauricio Israel solidarizó con la comunicadora. “¿Puedo hacer una defensa a Mónica Pérez? (…) Los que hemos estado expuestos a hacer este tipo de trabajo en terreno, cuando hay alguna tragedia, con el afán muchas veces de querer ayudar, de generar sensibilidad…“, afirmó.

“Yo creo que la intención de Mónica… Planteó mal la pregunta, salió mal. La intención de Mónica era generar sensibilidad en la gente para que la gente, si él contestaba ‘no, no sé, no tengo nada para celebrar’, inmediatamente eso genera una reacción en cadena“, complementó después.

Posteriormente, el conductor de Círculo Central, hizo una reflexión. “Los medios de comunicación cumplimos un rol social. Y ese rol social muchas veces es estar en terreno, mostrar la realidad de lo que sucedió para que la gente se motive a ayudar o colaborar con esas personas“, sostuvo.

Finalmente, Mauricio Israel insistió con que Mónica Pérez “formuló mal” la pregunta, pero que no debió tener malas intenciones. Una instancia, en la que también aclaró que no es amigo de ella.