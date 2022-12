¡Paparazzeados! Publican imágenes de íntima cita entre Maite Orsini y ex de Luz Valdivieso

Hace algunos días empezó a sonar fuerte un rumor en farandulandia. Uno que señalaba que Maite Orsini estaba saliendo con un nuevo galán.

Uno que recientemente terminó con Luz Valdivieso y que sería parte del elenco de La Ley de Baltazar. Hablamos de Claudio Castellón.

El actor y la diputada se conocerían hace tiempo, como mencionaron en el programa Zona de Estrellas. Y ahora estarían de lo más cercanos.

Tanto que este jueves LUN publicó dos imágenes donde se les ve compartiendo de lo más felices en un reconocido restaurante capitalino. Un paparazzeo que probaría su buena onda.

Maite Orsini y sus declaraciones

Así, en el diario contaron que las instantáneas fueron enviadas al Instagram del podcast El Gosip, de la mano de una de sus oyentes de nombre Constanza Valenzuela.

La mujer contó lo que presenció: “Entraron piolita a eso de las 21 horas… se sentaron en la terraza y conversaron un rato. Pidieron algo para tomar”.

La testigo del encuentro manifestó que si bien no los vio en una actitud romántica como tal, si estuvieron en el lugar por un buen rato.

Eso sí, al ser consultados por el medio, ninguno de los dos habló sobre su vínculo. Y la diputada solo publicó en su cuenta de Instagram una historia con una reflexión.

“Camino a mi casa, después de un día largo, vengo pensando en que quiero confesarles algo. No hubiera pensado que fuese necesario, menos en pleno siglo XXI. Voy: tengo amigos hombres. Sí, hombres, no solo mujeres, con los que voy a comer, al teatro, a bailar y a jugar fútbol, igual que con mis amigas”, señaló.

Y agregó que “si con mis opiniones he hecho parecer que solo me relaciono afectivamente con mujeres, y que los hombres los quiero relegar a lo doméstico o meramente reproductivo, quiero aclarar que no es así. Yo nunca le haría a los hombres ni un cuarto de lo que el machismo nos ha hecho a las mujeres”.

De esta forma, Maite Orsini dejó entrever que con Claudio Castellón serían solo amigos, mientras los rumores de una posible relación crecen en los paneles faranduleros.