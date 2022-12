“Todas las noches aplico mis ansiolíticos”: José Miguel Viñuela habla de su salud mental

En conversación con Eduardo Fuentes en Buenas noches a todos, José Miguel Viñuela se abrió y contó acerca del trastorno de ansiedad generalizada que padece. Una situación, que antes de ser diagnosticada y tratada, le causó noches y momentos de mucho sufrimiento, incluso durante su trabajo en la televisión.

“Yo creo que en toda la época de la pandemia, generé una crisis importante de ansiedad. Primero, porque los programas cambiaron. Ya no estábamos ni Lucho ni yo, ni los que estábamos éramos protagonistas de esta historia, sino que la historia cambió”, contó Viñuela de entrada.

“Empezaron a traer más profesionales ligados a la información. Por lo tanto, yo entraba, cada cierto minuto, al programa, porque se me pedía que entrara un poco a alegrar, en momentos donde la situación estaba muy compleja. Esos momentos también me jugaron una mala pasada en término de ansiedad“, complementó después.

Y luego, el animador de Mekano, agregó: “De entrar a querer devorarme el mundo. Y eso claramente me jugó una mala pasada. La ansiedad es un trastorno bien especial. Bien complejo“.

Sufre crisis de pánico desde niño

Más adelante, el exconductor de Mucho Gusto, expuso el otro padecimiento que sufre. “Yo además de crisis de ansiedad generalizada, tengo crisis de pánico. Y estas crisis de pánico a mí me venían de muy chico. Debo haber tenido siete años más o menos, y me despertaba gritando en la noche. De desesperación“, relató.

“Pensaba en la muerte y me despertaba gritando, desesperado en la noche. Pero nadie me escuchaba. Mi mamá no se levantaba en la noche, no me escuchaban. Se quedaban durmiendo“, añadió enseguida.

Posteriormente, Viñuela reveló la crisis de pánico le ocurrió en la tele. “Con el paso de los años, cuando entré a trabajar en el canal y pasé a tener una sobrecarga laboral importante… Me pasó un día haciendo una mención comercial para un programa, en que tenía que leer la pantalla, y con toda la frase en la pantalla, no fui capaz de leerla. Me quedé en blanco“, rememoró.

Y enseguida, prosiguió con su relato: “Me vino una angustia tan grande, que me secó la boca, se me empezó a acelerar el corazón… Y dije, lo primero que uno dice: ‘Debo tener algo en la cabeza’“.

Recurrió a un médico y empezó a medicarse

La situación del conductor de TV+ se hizo tan insostenible, que señaló que pidió “una hora a un neuropsiquiatra. Fui, obviamente me pidió hacerme exámenes. Y yo, con mucho miedo. Me dijo, ‘hazte estos exámenes, pero yo creo que tú no tienes nada en la cabeza, ni un tumor, ni nada… Tú tienes, lo que yo creo… Te voy a hacer unas preguntas, unas pruebas‘”.

“Me hizo una prueba de como 50 preguntas y me dijo: ‘Lo que tú tienes es síndrome de ansiedad generalizado. Y esto se detecta por esto, por esto y por esto’, parte de las respuestas que yo le había dado en ese minuto, y efectivamente se combinaba mucho con la crisis de pánico“, adicionó después.

Tras ello, el presentador televisivo de Tal Cual contó que dio inicio a su medicación. “Empecé a tomar ansiolíticos, y después de un año los dejé por mi propia cuenta. Los fui dejando de a poco, no quería depender de fármacos ni nada. Y después me di cuenta de que los necesitaba. Y empecé a tomarlos de nuevo“, manifestó.

Al respecto, también dijo que duró “como tres años y volví a tratar de dejarlos. Al final un día fui al doctor y me dijo: ‘Hay personas que pueden y personas que no pueden. A lo mejor, lo tuyo es mucho más orgánico y probablemente los tengas que tomar de por vida’. Eso es lo que me pasa hoy día. Todas las noches aplico mis ansiolíticos“.

Habló de los efectos de la medicación

Y con su medicación, la mejoría se notó. “Empecé a perder los miedos. Yo tenía muchos miedos. Miedo a la muerte, miedo a ciertos temas, miedo a que se murieran mis seres queridos… Pánico. Esos pánicos me desataban crisis de angustia en la noche“, sostuvo el otrora animador juvenil.

Finalmente, Viñuela indicó que “la angustia es muy dura, es como una acelerada al corazón y es una sensación de que te vas a morir. Es una sensación de no atreverme a cerrar los ojos de noche, porque siento que me voy a morir. Es terrible. Me daba miedo de quedarme dormido porque sentía que me iba a morir (…) Esa angustia la dejé de sentir”.