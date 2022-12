“Lo vamos a pasar rico”: Eduardo Fuentes revela la propuestas indecentes que ha recibido de otros hombres

Eduardo Fuentes estuvo en el último episodio de Podemos Hablar. En conversación con Jean-Philippe Cretton, el animador de TVN desclasificó dos anécdotas en las que dos hombres lo intentaron seducir. Se trata de dos historias en las que cada uno de estos sujetos le realizó propuestas indecentes al periodista.

La primera de estas candentes anécdotas, ocurrió cuando Fuentes tenía 25 años. Mientras que, quien buscó seducirlo, fue un transportista que estaba a cargo de trasladarlo a un evento. Ellos rápidamente empezaron a llevarse bien y tras un tiempo dialogando, el chofer llevó la conversación hacia un tenor más ardiente.

“En un minuto me dice ‘pu** qué lo he pasado bien, fue rico conocerte, te he llevado a todos lados, ha sido la raja’. No sé cómo decir esto… Él me dice: ‘La mejor manera de cerrar este día es si me dejas que te lo chu**“, contó el rostro de TVN entre risas.

“Él sabía lo que quería (…) Yo le digo ‘pucha buena onda y todo, pero yo no’. Cuando dije eso pensé que este hueón me iba a dejar botado en la calle, en la mitad de la autopista, se va a picar. Yo creo que nadie es tan hetero, no se vengan a hacer aquí los agrandados, quién no ha pensado alguna vez”, añadió después.

Sin embargo, el transportista no se enojó y el trayecto siguió su curso normal tras el incómodo momento. “Él me dijo, ‘tranqui, piola, no pasa nada’, pero cada vez que pasaba la palanca de cambios, pensaba, ‘no te vayas a equivocar’“, rememoró.

Su conversación con un joven y apuesto gerente

La otra historia ocurrió cuando Fuentes tenía 30 años. “Había un ejecutivo de la empresa, un muchacho joven, era un gerente que había ascendido hace poco, tenía buena pinta el hombre. Después de la cena y el copete, estábamos en la barra conversando con los demás y él me empieza a hablar“, relató.

Luego, el conductor de Buenas noches a todos agregó: “Me voy a tomar una foto y de repente me agarra para decirme: ‘¿Vas conmigo o no? Vamos a mi departamento, vamos los dos, lo vamos a pasar rico’. En ese minuto le dije, ‘defíneme rico, puedes ser más explícito’. Ahí pensé que me quería…”.

Posteriormente, hubo un dificultoso intercambio de palabras entre el comunicador y el gerente. “Me dice, ‘qué tanto, si es piola’. Le pregunté cuál era su intención, si quería hacer el amor, si quería intimar conmigo. Me responde: ‘Si es piola, no pasa nada’. Le dije, ‘buena onda y todo, no pasa nada’“, expuso.

Finalmente, Eduardo Fuente reveló la reflexión que tuvo tras ese fogoso episodio. “Después sentí que le había fallado. Siempre pienso si hubiera ido…“, concluyó.