“Me pareció alucinante”: Carolina Gutiérrez y su regreso a la nueva versión de “El club de los tigritos”

El 16 diciembre, se reveló que Carolina Gutiérrez volverá a conducir El club de los tigritos. O mejor dicho, una nueva versión con otro nombre de este programa de mediados de los 90 y principios de los 2000. Un espacio dedicado al anime que marcó una generación completa con la emisión de Pokémon, Detective Conan, Hunter x Hunter, Kinnikuman, entre otros.

La actual periodista de TVN, regresará a animar este espacio bajo el nombre de Michi club. “Me llamaron porque tenían el material (la series anime). Entonces querían reeditarlo apelando a la nostalgia de una generación que veía conmigo estos dibujos animados hace más de 20 años“, comentó al respecto en conversación con LUN.

“Básicamente, es hacer una continuidad entre los animé, con algunos datos freak. Y yo acepté porque me pareció alucinante. Le tengo demasiado cariño a ese proyecto, porque es un espacio que hasta el día de hoy sigue vinculado a mi persona“, complementó después.

Hasta autoridades la reconocen por El club de los tigritos

Más adelante, la comunicadora reveló que todavía la reconocen por el otrora programa de CHV. “Diría que la generación de 35 a 45 años, cuando se encuentra conmigo me dice: ‘Yo te veía en el Club’. De hecho, el otro día me pasó algo bien divertido (…) El otro día en el matinal, una autoridad que fue me dijo detrás de cámara: ‘Oye, yo te veía en El club de los tigritos’“, afirmó.

Finalmente, Carolina Gutiérrez expresó su felicidad por el impacto que tuvo el espacio dedicado al anime. “A mí me parece muy divertido, pero también muy reconfortante que te reconozcan por un segmento que fue potente hace tantos años atrás. Habla bien de lo que hiciste antes. Habla bien del trabajo pasado, que para mí marcó una etapa muy bonita en mi carrera y también en mi vida“, concluyó.

Es importante recordar, que Michi club se estrenará en enero en Senpai TV. Y los animes elegidos para su debut son Ranma 1/2, Digimon, Doraemon, entre otros. Se emitirá de lunes a viernes desde las 22:00 hasta las 00:00 horas, con repeticiones de 02:00 a 04:00 y de 18:00 a 20:00 horas.