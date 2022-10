“Me desperté a las 4 por sí solo”: Eduardo Fuentes reemplaza a Carola Escobar en “Buenos Días a Todos”

En Buenos Días a Todos comenzaron esta semana con una sorpresa. Y es que en vez de encontrarse Carola Escobar en la animación del matinal de TVN, llegó de manera inesperada al set del programa, Eduardo Fuentes. Aunque solo por hoy día, debido a que el martes 18, Carola vuelve a su puesto en la conducción.

“Pensé en venirme a quedar acá anoche, para no defraudar. Pero no. Me desperté a las 4, efectivamente. Me desperté a las 5. Y a las 6, ¡Pum! Ya listo, así que, aquí estoy. Muy buenos días a todos, un gusto de saludarles a todos y cada uno de ustedes. Y contento de estar aquí con ustedes“, dijo de entrada Fuentes.

Más adelante, habló sobre cómo fue su madrugador despertar. “A las 07:05 de mañana estaba yo: ‘Aló, hola’. En la puerta, ‘aló, tío, me abre, soy yo, el Eduardo’. ¿Sabes qué? Efectivamente, me desperté a las 4 por sí solo y me quedé dormido. Me desperté a las 5. A las 6, tenía avisado a todos en la casa. Me bañé rápidamente, me vine…“, relató.

Luego, el conductor de Buenas noches a todos, entregó las razones para despertarse tan temprano en su debut temporal en el matinal de TVN. “Porque tenía que ver las cámaras, todo. Saludar a los muchachos. Vi varias caras que conozco hace demasiado tiempo. Así que, nada, por eso estaba tan temprano“, explicó.

El momento incómodo de su primera mañana en TVN

Posteriormente, Nathalie Catalán expresó su emoción al trabajar con alguien con tanta trayectoria en la televisión como Eduardo Fuentes. “Para mí es un privilegio tener acá. Yo te veía cuando iba en el colegio. Cuando me levantaba para ir al colegio“, alcanzó a comentar hasta que el mismo exrostro de La Red la interrumpió.

“Leo, ¿qué te dije el otro día? Primer comentario de que ‘yo te veía en el kínder’ y todo lo demás, yo me voy“, dijo al respecto Fuentes, refiriéndose a Leo Hevia, el productor de Buenos Días a Todos.