“Es un temor por envejecer”: Pamela Jiles sobre los dichos de Cecilia Bolocco contra las mujeres de talla XL

Pamela Jiles fue una de las invitadas en el último episodio de Podemos Hablar. En el programa conducido por Jean Philippe Cretton, la diputada revivió su clásica pizarra “Chile a prueba de Jiles”, donde se refirió a varios personajes de la farándula. Y con su icónico estilo, desmenuzó sus presentes y sus más recientes polémicas.

La parlamentaria inició con Mauricio Israel. “Es curioso que se haya inaugurado como opinólogo de farándula. Con dos polémicas que no son buenas. La primera es una polémica con Savka Pollak, en relación a la pensión de alimentos. Porque si hay algo que las mujeres no estamos dispuestas a soportar más, es a los papitos corazón”, dijo sobre el rostro de TV+.

Tras ello, se refirió a los dichos de Israel contra la homosexualidad. “Pidió disculpas posteriormente, pero yo creo que francamente va a tener que ponerse a la altura de los tiempos. Va a tener que empezar a entender que los homosexuales, además hoy día juegan un rol en la político en la sociedad que es innegable. Y ya no hay espacio para ese tipo de discursos“, comentó.

Su análisis de la última polémica de la exMiss Universo

A continuación, se refirió a Cecilia Bolocco y a sus declaraciones contras las mujeres de talla grande. “Ella pidió disculpas y eso de una manera da una vuelta de tuerca a las situación. Sin embargo, yo veo que el problema fundamental que puede tener Cecilia Bolocco, es un problema que Simone de Beauvoir definió a comienzos del siglo XX, como un problema central del feminismo, del que tanto se habla ahora. Que es el viejismo“, afirmó La Abuela.

“A las mujeres se nos discrimina, por nuestras formas físicas, se nos dice prostitutas, brujas, locas o viejas. A mí me dicen todas. Y yo creo que aquí, probablemente, lo que hay en Cecilia es un temor por envejecer. Y yo le recomendaría a Cecilia que se entregara a la vejez“, complementó después.

Y luego, agregó: “La vejez puede ser tremendamente entretenida y muy sexy, contrariamente a lo que ella piensa. Que se deje engordar, que se deje arrugar, que se deje todas esas cosas que nos pasa y está bien“.

Su platónico affaire con Neme

Más adelante, Jiles habló de José Antonio Neme. “Se ha comentado y es real, que yo tuve un especie, no sé cómo decirlo, de affaire con Neme. Hace 200 años atrás estábamos los dos un poco confundidos en ese momento. Él llegó muy joven, estupendo, muy bien vestido además. Colorín, que no sé por qué se le ha pasado. Era muy colorín”, afirmó.

“Yo diría que fue como un pinchazo. Pero a distancia. No pasó de una cosa platónica. Y se pasó algo, todavía no lo voy a contar“, añadió después.

Lo que dijo de Daniela Aránguiz

La siguiente fue Daniela Aránguiz. “Ha pasado a ser opinóloga. Yo prefiero a los periodistas de opinólogos. Me parece que hemos llegado a ese punto, que la opinología está en manos de quienes manejan las comunicaciones. Sin embargo, yo creo que Daniela es interesante lo que ha hecho como opinóloga“, comentó.

No obstante, también le hizo algunas criticas a la panelista de Zona de Estrellas. “Creo que tiene que trabajar mejor su voz. Ahí tiene un problema grave. Y espero que se respete a sí misma, que haga su vida dejando atrás la etapa de Valdivia. Y se convierta en la mujer empoderada que ella puede ser“.

El termino de Me Late y Sergio Rojas

Posteriormente, la diputada electa por el Partido Humanista analizó el fin de Me Late. “Yo prefiero la farándula más rasca, y sobre todo más asumida, que es la que hacía Huevo Fuenzalida. Sobre todo con ese personaje insólito de la televisión e irrepetible que es Sergio Rojas“, manifestó.

Y enseguida, confesó lo siguiente: “Yo lo puse en pantalla, lo convertí en personaje. Le dije por la muela qué tenía que hacer, y él fue trabajándolo, por supuesto. Justamente que tenía que ser un anti personaje televisivo. Cree un monstruo. Pero uno que me parece una potencia televisiva grande“.

Su opinión sobre Raquel Argandoña y Viñuela

Minutos después, fue consultada acerca de Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela. “La Raquel es la emperatriz de la farándula. Y no cabe duda que lo será siempre. Pero yo creo que ellos tienen un estilo un poco ochentero de hacer televisión. No les ha ido mal, pero yo me pregunto qué irá a pasar cuando tengan que enfrentar sus propios conflictos farándulas”, aseguró.

Y prosiguió: “¿Qué irá a pasar cuándo Raquel Argandoña tenga que hablar de los problemas de sus hijos? Y de sus propias parejas. Y Viñuela lo mismo, porque hasta ahora, lo que llevan, no han enfrentado unos temas peludos que tienen ambos pendientes”. Una ocasión, en la que también negó ser amiga de La Quintrala. “Yo me dedico a cultivar enemigos“, sostuvo.

Qué opina Karol Lucero y de la TV actual

El siguiente en lista fue Karol Lucero y sus años fuera de la televisión. “Nadie merece el exilio televisivo. Yo quiero que todo el mundo pudiera, según sus talentos y sus defectos también, tener espacio en la televisión“, expresó.

Finalmente, hizo una reflexión acerca del presente de la pantalla chica. “Estamos con una televisión que es la misma de hace 30 años o 40 años. Fíjate que no hay rostros nuevos en la televisión. Hasta tú (Jean Philippe Cretton) eres un rostro viejo en la televisión“, señaló.