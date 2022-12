Belén Mora mostró su impactante pérdida de peso: “No hay magia”

Belén Mora impactó a todos con uno de sus últimos contenidos compartidos en su plataforma de Instagram.

Una publicación que dejó en shock a quienes la siguen, debido a un sorprendente antes y después que nadie esperaba.

Resulta que la comediante está hace un rato cuidándose. Una rutina que incluye deporte y cambios en su alimentación.

Una decisión que ha tenido varias consecuencias, las cuales decidió mostrar en sus redes sociales a sus fanáticos.

Belén Mora y su cambio

Así, la humorista subió dos fotografías con el mismo look. La diferencia es que en uno apenas le subían los botones del enterito azul que mostró y, en la segunda, le quedaba más holgado.

“Pasito a pasito. Puta que cuesta. Pero vamos Chile. A las que les falte motivación, vean este antes/después”, escribió.

Y agregó “al principio cuesta más que la chucha. Las dos primeras semanas te duele hasta el pelo (por los ejercicios) y las ganas de atravesarme dos churrascos tomate mayo no me las sacaba nadie. No hay magia, es constancia”.

Luego, en sus historias, contó parte de los cambios que había realizado y que lleva implementando hace cinco semanas. Por ejemplo, señaló que había dejado el azúcar, las frituras y estaba caminando y haciendo ejercicios todos los días.

De esta forma, Belén Mora evidenció todo el proceso que está viviendo y que, sin duda, la tendrá transformando aún más su cuerpo.