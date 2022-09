“Me retiro de Chile…”: La destrozada reacción de Belén Mora ante el triunfo del Rechazo

Belén Mora reconoció la derrota del Apruebo en sus redes sociales. Y en esa plataforma, se desahogó respecto a su sentir.

Es que la comediante siempre ha sido una de las partidarias de cambiar la Constitución. Y, desde su tribuna, habló sobre el Rechazo a esta opción.

Primero, la ex Morandé con Compañía manifestó que “me voy a morir de un infarto”, dando cuenta de su ansiedad y nerviosismo antes del conteo.

Luego, cuando se empezaron a ver los primeros resultados, la actriz indicó esperanzada aún “tranquilidad, vamos mierda, yo creo en mi país”.

Belén Mora y su pena

Sin embargo, apenas pasaban los minutos y ya se daba por triunfador absoluto a la opción Rechazo, Belenaza se devastó.

Y su último posteo no fue nada de alentador, ya que escribió un destrozado “me retiro de Chile hasta el 18. No me da el alma”.

Me retiro de chile hasta el 18. No me da el alma — BELEN – AZA (@_belenaza) September 4, 2022

Luego, la actriz expresó “brutal todo. Pero así es la democracia” y retuiteó un texto de una de sus colegas, Bernardita Ruffinelli que indicaba “vamos a tener una nueva constitución. Quizás no hoy, pero la tendremos”.

Finalmente, Belén Mora usó el clásico eslógan de la campaña de Gabriel Boric. Y señaló, con un poco más de fe, que “seguimos”.