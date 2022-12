¡Opinó por primera vez! La madurez de Laura de la Fuente frente al conflicto de Cristián y Angélica Castro

Laura de la Fuente fue la gran protagonista de un llamativo evento navideño. Uno donde se inauguró una pista de patinaje hasta con nieve falsa, pese a los 36 grados que azotaban la capital.

La joven participó del lanzamiento de Carolina Herrera y Falabella, marcas que decidieron armar un patinadero en pleno mall Parque Arauco.

Ahí conversó con los medios respecto a su 2022. Un periodo que ella misma definió, hace un tiempo en Instagram, como un instante que “no ha sido un año fácil en lo personal”.

Y ahora, la colorina conversó largo y tendido, comentando, por ejemplo, el asalto donde resultó baleada y la compleja infidelidad de su padre, Cristián de la Fuente, a su madre, Angélica Castro.

Laura de la Fuente y su 2022

La joven contó a ADN.cl que “me siento bastante fuerte. Me costó este año mucho, sobre todo físicamente. Toda la rehabilitación después de lo que pasó”.

En cuanto a lo emocional, la retoña del actor manifestó que “siento que termino este año más fuerte. Al final es darse cuenta que uno no debe dejarse caer. Tratar de ver lo bueno de todos los minutos”.

Y añadió que “desde que yo me hice pública, mis papás me hicieron entender que la gente que me sigue no me conoce. Entonces, si van a opinar algo de mí, es entender que no me conocen, que no hay que llevarlo a lo personal”.

Respecto a la situación de sus padres, la hija de Angélica fue muy escueta, y señaló que “son problemas entre dos personas”. Y, al medio Tiempo X, le confesó además que “para mí son mis papás. Mi visión va a ser como mi mamá y como mi papá, sería algo que al final lo verán ellos y nadie más, ni siquiera yo debo estar muy involucrada”.

De esta forma, Laura de la Fuente se refirió a su difícil año 2022. Un año donde tuvo que enfrentar dos complicados hechos que, de seguro, marcarán su vida.