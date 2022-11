“No ha sido un año fácil”: El honesto desahogo de la hija de Cristián de la Fuente y Angélica Castro

No lo ha pasado nada de bien. Laura, la hija de Cristián de La Fuente y Angélica Castro, ha tenido un 2022 de lo más acontecido y doloroso.

Es que la joven partió este periodo enfrentando una compleja situación: un asalto en marzo de este año, cuando resultó herida de bala.

Un hecho que le generó meses de rehabilitación y diversas intervenciones quirúrgicas, de las que fue poco a poco recuperándose y saliendo adelante.

Sin embargo, este no fue el único hecho que empañó este ciclo, ya que además en septiembre tuvo que enfrentar la escandalosa infidelidad de su papá, a solo días de su cumpleaños.

Hija de Cristián de la Fuente y su reflexión

Así, la joven cumplió dieciocho años en una celebración donde solo estuvo presente su madre, dejando claro que la relación con su progenitor se había quebrado.

No obstante, semanas después apareció junto al actor en unas instantáneas en Instagram, dando cuenta de que ya habrían ido recuperando su vínculo.

Por eso, aprovechando que la estudiante puso en su cuenta la clásica cajita de preguntas, alguien le preguntó de una que qué pensaba sobre este 2022.

“La verdad es que he estado reflexionando harto sobre este año y me pasa que siento que no ha sido un año fácil en lo personal”, comenzó diciendo la retoña de la animadora.

Y agregó que “no hay malas experiencias, sino que son experiencias que uno tiene muy cerca en la línea del tiempo como para poder ver en lo que nos ayuda a crecer esta experiencia o a darnos cuenta de algo”.