Katherine Orellana en su peor momento: confirmó dura depresión y por qué rechazó rehabilitación con Daniel Fuenzalida

Katherine Orellana no lo está pasando nada de bien. Y, hace algunos días, se supo incluso que había estado hospitalizada debido a severos problemas con su salud.

Una situación de la que la cantante habló con Sígueme y te Sigo, con quienes este miércoles hizo un contacto para poder hablar de todo lo que está viviendo.

“He estado súper decaída emocionalmente porque me da pena todo. Cuando uno está con depresión lo único que quiere es estar durmiendo todo el día”, partió diciendo la morenaza de Rancagua.

Y agregó que “no como, quiero dormir todo el día, me da miedo salir. Obviamente que hay una situación de todo un poco que gatilla de todo, pero igual estoy consciente que sé lo que me está pasando”.

Katherine Orellana y su verdad

Entonces, la intérprete expresó que “sé que hay hartas depresiones que uno dice: ‘no sé lo que me pasa’. Yo sé por qué duermo todo el día, no quiero saber nada de nadie, no quiero salir, no quiero trabajar, no quiero cantar, me da miedo escuchar música, cosas así”.

Y señaló que “lo que quiero es lograr entender es salir adelante sola y con la ayuda de Dios, de mis papás, de mi pareja”, ante lo que de inmediato le preguntaron qué había pasado con el ofrecimiento de rehabilitación que le había hecho Daniel Fuenzalida.

“Las rehabilitaciones son tan monótonas… aprendes más hue… en realidad”, dijo, confirmando que finalmente rechazó el tratamiento.

De esta forma, Katherine Orellana habló largo y tendido de sus problemas, dejando claro que no lo está pasando nada de bien por estos días.