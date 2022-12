Con un Cristo gigante: La impresionante casa de Pablo Chill-e que dejó sorprendida a María Luisa Godoy

Pablo Chill-e fue el último invitado del programa Urbanos, liderado por María Luisa Godoy. Y ahí mostró su impresionante casa.

El cantante recibió a la animadora en su hogar. Y ella reconoció que no fue fácil convencerlo de mostrar la intimidad de sus días en Talagante.

“Tras muchas conversaciones logramos que Pablo accediera, no fue fácil, porque, según él, su experiencia con los medios tradicionales no ha sido buena”, dijo.

Sin embargo, esto no fue lo único que el rostro destacó, ya que además, al llegar a la vivienda se mostró impactada por una llamativa figura que se alzaba en la entrada.

Pablo Chill-e y sus rincones

“¡Mira este Cristo y lo protagónico!”, gritó la conductora al ver una gran estatua de Jesús, a lo que él contestó riéndose “es el Shishi”.

Entonces, explicó por qué la tenía. “Es la imagen de la coordinadora”, comentó, aludiendo a su Coordinadora Shishigang, organización con la que ayuda en ollas comunes y actividades en hogares de niños.

Luego, agregó que “creo harto en Dios, no sé si en las religiones, pero creo que hay algo arriba que ve quién es malo o bueno”.

Respecto a su casa, el artista manifestó que el lugar donde vive es “lejos y tranquilo. No siento ningún ruido. Duermo tranquilo. Estoy viviendo de nuevo con mi mamá, porque estuve viviendo solo, pero no me gustó mucho. Me gusta estar con mi familia”.

De esta forma, Pablo Chill-e llamó la atención con su gran vivienda, donde además mostró a sus tiernas mascotas, que recibieron a María Luisa Godoy de lo más felices.