“Yo me iba ir a vivir a Miami”: Pablo Chill-E habla de sus conflictos con la ley

En mayo del año 2021, Pablo Chill-E tuvo que enfrentarse a tribunales, luego de ser detenido en una persecución policial en la que se encontraba en el asiento trasero de un auto robado. Producto de esta situación, el artista del género urbano no pudo viajar a Estados Unidos, para internacionalizar aún más su carrera musical.

“Era como todo un cambio. Porque yo me iba a ir a vivir a Miami. Y ahí me vine para acá y tuvo puros problemas por la cuestión de la llave y todas esas cuestiones (…) Después me negaron la visa (…) Te imponen arraigo, y como estuve con arraigo obviamente no te dejaban salir del país. A ningún lado, menos para Estados Unidos”, contó Pablo Chill-E en Urbanos.

Luego, el reggaetonero agregó: “Y cuando quería la cuestión de la visa, para renovarla, la waiver, no me la dieron“.

“Estuve en un mal momento en el lugar equivocado”

Más adelante, María Luisa Godoy le consultó al cantante nacional acerca de cómo ocurrió ese episodio en el que fue detenido durante una persecución policial. “Para definirlo así, fue un mal momento. Estuve en un mal momento en el lugar equivocado. Nada más que eso“, afirmó.

Y minutos después, aseguró que no sabía que el automóvil en el que andaba, había sido robado. “No tenía idea, nadie. Y mi amigo, el que está preso, tampoco tenía idea. Nos estafaron“, dijo el artista nacional, y así reveló que habían comprado el vehículo sin saber de su ilícito origen.

“Fue como necesario”

Posteriormente, el cantante del género urbano hizo una reflexión sobre lo ocurrido. “Yo pienso que son cosas que tienen que pasar. Igual aprendí caleta con el tiempo que estuve ahí en la casa encerrado. Como que aprendí harto igual. Fue como necesario, siento yo ahora“, expresó.

“Por ejemplo, estaba saliendo mucho, estaba vacilando mucho, está muy metido en la volada de carretear y como que eso me frenó igual un poco (…) Me estaba mandando muchas cagadas igual antes del Jaguar. Me había detenido varias veces por la cuestión del 318, la cuestión que te paraban por la crisis sanitaria (…) Era necesario chantarme“, añadió después.

Finalmente, acerca de la opinión negativa que se formó de él tras conocerse su caso en los medios, Pablo Chill-E señaló que “creo que es parte de, nomás. Es lo que estaban esperando. Todos los medios que no me tienen buena, estaban esperando que me mandara esa cagada para tirarme toda la mierda encima“.