Filtran supuesta conversación hot entre Gary Medel y una mujer que no es su esposa

Tras más de cinco años casados, la pareja conformada por Gary Medel y la influencer española Cristina Morales parece haber entrado en una crisis. Esto luego de que se filtrara una supuesta conversación entre el futbolista chileno y otra mujer, en la que los dos protagonizan un encendido coqueteo, además del intercambio de fotografías.

En el supuesto chat por WhatsApp y que fue compartido por el sitio Infama.cl, el mediocampista defensivo del Bologna le envió una seductora foto a la chica, de quien hasta la fecha se desconoce su identidad.

Tras enviar su fotografía, el seleccionado nacional le pidió una fotografía subida de tono a la mujer, a lo que ella le entregó una respuesta aún más picante y atrevida. Ante esto, y acorde a esta supuesta filtración, el deportista nacional no dejó de insistir, con la finalidad de que la chica le envíe una sexy imagen de ella.

Lo último sobre Medel y su esposa

Vale recordar, que lo último que se había sabido de Gary Medel y de su pareja Cristina Morales, fue la muerte del padrastro de la española. “Gary no fue por trabajo y yo porque no tenía con quién dejar a mis hijos (…) A Gary lo quería como si fuera su hijo. Iba a todos lados con él, al entrenamiento, al estadio”, dijo entonces la influencer a LUN.

En ocasión, Cristina Morales también señaló que “Gary lo llamó varias veces al día desde Bologna, en el entrenamiento, en el camarín, en casa. Mi padre me lo dijo también: ‘Gary se ha portado un 10, súper pendiente de mí’“.

Por último, es importante tener presente que aun cuando Medel viene a Chile, su esposa no se mueve de España. “No fui feliz. Yo tuve malas experiencias las veces que estuve, entonces no me motivo a ir“, manifestó tiempo atrás la española al respecto por Instagram. Quien en otra ocasión también indicó sobre Chile que “yo no tengo vida allí, por eso no voy“.