“Fui a la PDI y no pasó nada”: Anita Alvarado revela que su exmarido quiso hacer una fosa para enterrarla

Anita Alvarado estuvo en el último de Podemos Hablar. En el programa de Chilevisión conducido por Jean Philippe Cretton la empresaria chilena habló de su presente y también contó diferentes anécdotas que ha vivido en los últimos años. Una de ellas, escalofriante, al recordar las horrorosas intenciones que tuvo su exmarido con ella.

Todo partió cuando la mujer conocida como la “Geisha chilena”, contó que estuvo cerca de morirse por una anemia. En ese instante, selañó que “tengo escrito todo, qué pasa, por qué esta persona no puede quedarse con mis hijos. Por qué esta persona no puede reclamar a mis hijos. Porque ahí van detalles profundos de por qué esa persona no puede“.

Fue entonces cuando se refirió a su último marido, el papá de su hijo de 8 años. “Él me mandó a hacer una fosa común. En el patio de mi casa (…) Al jardinero le mandó a hacer una fosa para mí y le escribía. Y el jardinero le dio tanto miedo, porque decía: ‘Preocúpate de si la Anita cabe en esa fosa’. Con medidas, con todo. Para meterme dentro de esa fosa”, afirmó.

Afortunadamente, el jardinero le mostró los mensajes que le había enviado su expareja. “Entonces él sintió miedo y me lo mostró. Y ahí es cuando yo fui a la PDI y a la fiscalía. Dije, ‘esto no puede ser‘”, aseguró.

“Nunca más lo vi”

Posteriormente, ante la consulta de Jean Philippe Cretton, de si esto podría tratarse de una horrible broma por parte de su exmarido, la empresaria indicó que no considera que sea así. “No creo que haya sido una broma. Creo que él creía que el jardinero era capaz por plata de hacerlo“, sostuvo.

Más adelante relató que fue “a la PDI y tú sabes que no pasó nada. ¡Nada! Porque estamos en Chile. No pasó nada. Y él es gerente de una minería importante, tiene excavaciones. Entonces, él sabe de excavaciones“.

Finalmente, Anita Alvarado expuso que no habló de ese suceso con su exesposo. “No me interesa, nunca más, nunca más. Yo doy gracias a Dios que a ese hombre nunca más lo vi“, cerró.