“Jamás en mi vida tuve miedo”: Mago Valdivia respondió a la “guerra” entre Anita Alvarado y Daniela Aránguiz

Todo partió tras unas declaraciones de Anita Alvarado en Podemos Hablar. Unas donde abordó la polémica relación de Mago Valdivia y Daniela Aránguiz.

Resulta que a la Geisha le preguntaron por la pareja. Y señaló que “hay un meme que dice si le doy otra oportunidad será la última, ¿no tiene dignidad esa mujer? ¿Cuándo se le va a acabar la dignidad? Cuando se acabe el dinero, no hay otra forma”.

Unos dichos que, de inmediato, fueron respondidos en redes sociales por la ex del futbolista, con el que llevan un par de meses distanciados.

“Me da risa que una prostituta esté hablando de ser digna… No tengo la culpa que no pescaran en serio a tu hija y que tú no le enseñaste a no tener valor de meterse con hombres casados y con familias. Eso sí no es tener dignidad, ¿Andar escondida por nada o por plata?”, lanzó, sacando a colación la relación que habrían tenido Jorge con Angie Alvarado hace muchísimos años, y donde el ex Colo Colo le habría sido infiel con la joven.

Anita Alvarado, una bomba

Entonces, la mamá de Angie saltó cuál leona. Y prometió defender a su hija con todo en un live que realizó durante la tarde de este domingo y tuvo más de 80 mil espectadores.

“Vas a llorar”, advirtió la ahora empresaria de frutos secos. Y en su transmisión no solo confirmó que Valdivia efectivamente tuvo un affaire con su hija, sino que además contó que podría haber dejado a Daniela por lo enamorado que estaba de su retoña.

“Sí, te voy a hacer mierda. La Angie sí, estuvo con tu marido… Yo conocí a tu marido en mi casa. Fuiste gorreada”, partió diciendo.

“La Angie le dijo que no más. (Jorge) se desesperó y tu suegro fue a hablar a la casa conmigo. Que por favor Angie no terminara con él, porque en realidad te iban a dejar. Daniela, a ti te iban a dejar porque no lo calientas, porque no está enamorado de ti”, expresó.

Y agregó que el papá del Mago habría ido hasta su casa para rogarle que Angie no acabara la relación, ya que el exseleccionado “estaba enamorado y estaba sufriendo”.

Por eso, Anita llamó a que Daniela parara de hablar de su hija y dejara de ofender a la gente, sacando además a colación sus peleas con Perla Ilich y Karen Bejarano en El Discípulo del Chef. “Pelea con tu marido. Él es el que te falta el respeto… Intenta no hablar nunca más de mí, porque te va a salir muy caro”, manifestó.

Misma advertencia que le hizo al futbolista. “Yo invito al Mago a ver si me va a desmentir”, cerró en tono amenazante.

La respuesta de Valdivia

Sin embargo, antes de que Anita empezara su live, a solo minutos, el Mago decidió publicar un comunicado en Instagram.

Y ahí respondió a lo que supuestamente Alvarado diría de él y de su padre. “Así como la vez pasada, cuando una mujer a través de un live aparentemente alcoholizada y drogada, trató de vincularme con videos, los cuales en primera instancia estaban en su poder, pero que después en poder de amigas, en actos sexuales, videos que seguimos todos esperando, hoy se armó una polémica más envolviendo mi nombre y el de Daniela. Ahora sería la señora Ana Alvarado, 49 años, quien está dispuesta a revivir cosas del pasado. Quería avisarle a la señora Alvarado que si alguna vez mi padre le ofreció plata, que vaya y hable con él. Por favor, cuando lo vea, me avise dónde está viviendo porque hace más de 10 años que nosotros no lo sabemos”, dijo de entrada.

Un inicio donde luego se lanzó en defensa total de la ex Mekano, escribiendo frases como “Daniela postergó su vida personal para que yo pudiese trabajar y al mismo tiempo ver cómo mis hijos crecían. Así que bien merecido todo lo que tiene” y que “usted no es nadie para hablar de Daniela. Usted no conoce nuestras vidas. El de los errores fui yo. Tiene que llegar un día en que se canse de hablar de Daniela. La gente tiene que cansarse, porque si hay algo que yo veo en Daniela es el valor que ha tenido de levantarse a pesar de ser apuntada como interesada y otras estupideces más. Daniela podrá tener miles de defectos, pero tiene millones de virtudes”.

Incluso, señaló que “Daniela es una víctima de mis errores” y que “es una barbaridad que usted, una mujer de 49 años con hijos grandes, quiera hablar de Daniela porque la considera interesada”.

Sin embargo, luego del live, el Mago tampoco se calló. Y subió un par de historias llenas de ironía, burlándose de que “estuvo fome” y “señora Alvarado, si tiene más venga que jamás en mi vida tuve miedo”.

De esta forma, Mago Valdivia respondió con bencina a los dichos de Anita Alvarado, quien de igual forma destapó todo sobre la relación de este con Angie Alvarado. Un episodio que ocurrió hace muchísimos años y que aún sería tema para Daniela Aránguiz.