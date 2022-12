“Un amigo me preguntó”: Cristián de la Fuente preocupa tras subir fotografía en la que tiene hematomas

Recientemente, Cristián de la Fuente encendió las alarmas de sus seguidores, luego de subir una fotografía en la que aparece con varios hematomas. De hecho, el rostro del actor parecía haber sido gravemente golpeado, por lo que rápidamente sus fans se preocuparon, quienes llegaron a pensar lo peor.

Sin embargo, De la Fuente, más adelante, en un video que subió a sus stories, subió la verdadera causa de estos supuestos hematomas en su piel. Y así, tranquilizó a sus seguidores. Y quién sabe, capaz que hasta a su propia hija y esposa, si es que ellas no sabían de antemano la razón detrás de las lesiones que aparentaba tener.

En el registro subido a su cuenta Instagram, el actor explicó que “acabo de subir la foto y se me olvidó decir que estoy grabando. Y un amigo me preguntó, ‘qué te pasó bro’. Parece que quedó real el maquillaje, me acaban de pegar. Así que, estamos grabando, esperando para seguir“.

Su foto con Angélica Castro

Recordemos que lo último que se había sabido de Cristián de la Fuente, son las fotografías en las que reaparece con Angélica Castro tras su mediática infidelidad en México. Una de ellas la subió su hija Laura de la Fuente, en su gradación. Mientras que la otra, la compartió el propio actor luego del evento oficial por la graduación de su retoña.

“Es oficial… Te acabas de graduar, terminas una etapa de tu vida y comienzas otra… Hoy y siempre tendrás a tus papás, que te vamos a seguir acompañando en cada etapa de tu vida. No sabes lo orgullosos que estamos de ti… Eres más de lo que pudimos soñar. Nos sabes cuánto hemos aprendido de ti y cuánto nos enseñas día a día. ¡Te amamos!“, escribió entonces.