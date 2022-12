“En cualquier minuto me van a venir a matar”: Adriana Barrientos denunció duras amenazas de productor

Adriana Barrientos vivió momentos de terror durante la tarde del viernes. Y todo debido a que iba a asistir a un concierto de Arcángel.

La modelo había hecho un trato con un productor quien, según comentó en sus historias, le daría entradas en una ubicación privilegiada.

Sin embargo, algo pasó. Y entre dimes y diretes, el hombre terminó, tras lo relatado por la Leona, amenazándola gravemente de muerte.

“Este gallo no me va a cumplir y me acaba de amenazar frente a todo mi equipo que si seguía hue… me iba a mandar a matar con narcotraficantes”, dijo mientras, de fondo, se veía a sus compañeros de Zona de Estrellas.

Adriana Barrientos y su miedo

Entonces, la maniquí expuso algunos de los mensajes que le había enviado el productor. “Estoy ocupado en este momento, te van a llegar las entradas, pero a mí no me hue… No empieces con lo de la boleta porque aquí no se le paga a nadie, es por entrada, son cancha vip”, le dijo en uno de los chats.

Luego, indicó “amenazada de muerte. Me amenazó que traficantes vendrían a matarme. Terminando el programa me dirigiré a hacer mi denuncia y que mal por Arcángel que trabaje con esta gente”.

Posteriormente, Adriana se mostró en la comisaría de Las Tranqueras, donde estampó su denuncia. “Están llamando a Fiscalía por si me dan un recurso de protección porque esta persona ya estuvo cumpliendo condena por otros delitos”, contó.

Finalmente, Adriana compartió una nueva historia, esta vez tras ir a la policía y mientras paseaba a su perro. “En cualquier minuto me van a venir a matar”, manifestó, generando gran preocupación entre sus seguidores.