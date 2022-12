“Se ponen ordinarios”: Raquel Argandoña casi se va del estudio tras broma en doble sentido de Viñuela

El viernes se transmitió un nuevo episodio de Tal Cual. Un capítulo en el que a los conductores de José Miguel Viñuela y Raquel Argandoña, les acompañaba Iván Arenas. La temática del día eran los comerciales antiguos, por lo que mostraron varios de videos de la década de los 80 y de los 90. Muchos de ellos protagonizados por los tres presentes.

Durante el episodio, el trío no paró de reírse y recordar esos años en los eran más jóvenes e incluso, algunos como Viñuela, estaban recién en los inicios de su carrera en la televisión. Sin embargo, fue el mismo exconductor de Mekano quien olvidó una máxima de la pantalla chica: no hay que meterse con La Quintrala, ya que responde con dureza.

Y es que llegó un momento en el programa de TV+, en el que mostraron un comercial que protagonizó Raquel en el mismo periodo donde destacó por interpretar a La Quintrala. Una pieza audiovisual en la que la expanelista de Bienvenidos promocionaba una marca de champú y en el que cabalgaba con soltura un caballo.

La broma de Viñuela contra Raquel Argandoña

Al instante en que miraban ese comercial antiguo de La Raca, José Miguel Viñuela aprovechó de lanzar la primera broma contra ella. Y es que le consultó si realmente realizaba equitación o si la producción tuvo que conseguirse a alguna doble para la producción audiovisual. “Yo monto bien a caballo“, le contestó rápidamente Raquel.

No obstante, la expanelista de Zona de Estrellas no esperaba que su respuesta iba a dar paso a una burla peor. Y es que apenas le contestó a Viñuela, este rápidamente se puso a reír desenfrenadamente junto a Iván Arenas. Un hecho que generó la molestia de La Quintrala, quien se levantó de su silla y advirtió con que se iba a ir del programa.

“¿Saben qué? Ustedes son unos… Yo me voy a ir (…) O se ponen serios o… Se pasaron, se ponen ordinarios“, reclamó Raquel Argandoña antes volverse a sentar, no sin antes pedirle a Viñuela que no estuviera cerca de ella.