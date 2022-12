Kike Acuña y la relación con su hijo: “Se quiso cambiar el apellido por mis apariciones en malas condiciones”

En el último capítulo de Podemos Hablar, uno de los invitados fue Jorge “Kike” Acuña. Una instancia en la que el exseleccionado nacional se refirió a su etapa más turbulenta, cuando era conocido por ir mucho a fiestas. Un momento de excesos, en el que su hijo mayor, Lucas, fue uno de los más afectados. A tal nivel, que lleva 10 años sin verlo.

“Es súper complicado. El último recuerdo que tiene es de un carrete que hice en la casa, entonces perdí contacto absoluto con él. Son más de 10 años que no lo veo (…) La última vez que pude conversar con su madre fue para darle permiso para que saliera del país y le pregunto: ‘¿puedo ver a mi hijo?’, qué cuándo lo puedo ver… Y la respuesta fue tajante: ‘Él no te quiere ver’“, contó.

Más adelante, el exfutbolista reveló que el mayor de sus hijos, incluso, buscó sacarse la palabra “Acuña” de su carnet de identidad. “Se quiso cambiar el apellido por el bullying que recibió por mis apariciones en malas condiciones en la televisión. Debe haber tenido unos 16 años, más o menos“, relató.

“No sabes cuánto espero poder abrazarte”

Mientras que, la mamá de su hijo más grande, le entrega esperanzas sobren un posible reencuentro. El exmediocampista de Universidad Católica y U. de Chile, dijo que su expareja le señalo que “él te va a buscar en el momento que menos lo esperes. Él va a estar al lado tuyo“.

Algo que Jorge Acuña comprende, además de que tiene miedo de volverle a “hacerle más daño” a Lucas. “Respeto profundamente esa decisión, porque en ese entonces no tenía nada que ofrecer”, afirmó. Para luego expresar que “me acuerdo siempre de él, sé que está muy grande y que me dé la posibilidad de conocerlo“.

Finalmente, Kike Acuña le mandó un mensaje a su hijo: “Estoy en condiciones, Luquitas, de poder tal vez no ser padre de un día para el otro, de la noche a la mañana. Ya no soy el tipo que tú te acuerdas, soy un hombre absolutamente nuevo. No sabes cuánto espero poder abrazarte“.