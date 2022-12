“Para que muriera”: Kike Acuña acusó a famosa expareja de hacerle magia negra

Kike Acuña es uno de los invitados que estará la noche del viernes en un nuevo episodio de Podemos Hablar.

El exfubolista será uno de los convidados estelares del programa de CHV animado por Jean Philippe Cretton.

Y ahí contará una experiencia de lo más terrorífica, que puso incluso haberle costado la vida hace algunos años.

Una que tiene que ver con una famosa expareja que le habría hecho magia negra, para complicar su existencia.

Kike Acuña y su relato de horror

“Soy de Ovalle y tengo mucha gente conocida en Salamanca, donde está la mayor parte de los brujos. No voy a dar nombre, pero cierta persona va a ese pueblo y coincide en que la persona que van a visitar era conocida de la familia”, dijo de entrada en un adelanto del estelar.

Y agregó que “nos llamaron para decirnos que cierta persona fue al lugar con un muñequito, y que me metió en una botella con alcohol, te tapó y te enterró en un hoyo prácticamente para que muriera”.

El deportista indicó que, pese a que no quería dar el nombre de quien fue, “pasé muchos problemas por el alcohol y no quiero decir que eso tuvo que ver, pero creo mucho en eso”.

“Me sentía destrozado, era una persona sin rumbo, no podía dejar el alcohol. Se acercaron brujos de Coquimbo, me trataban de limpiar y me decían que me habían hecho daño”, añadió.

Una revelación que dejará helados al resto de los invitados, y que Kike Acuña culminó contando que, para evitarlo, ahora se “limpia” periódicamente con Latife Soto, ya que “de alguna forma siento que me pasan cosas que no me deberían pasar y sé que en mi familia ha fallecido por magia negra”.