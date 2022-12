Quique Neira y la periodista que inspiró uno de sus hits: “No puedo decir su nombre, pero la gente lo sabe”

Recientemente, Quique Neira estuvo en Hola Chile. En el matinal de La Red, el cantante de reggae chileno, habló de sus principales hits y se refirió al Festival Cosas Buenas 2022 que se va a realizar en el Teatro San Ginés el 4 de diciembre. Una instancia también, en la cual mencionó que para componer uno de sus clásicos se inspiró en una famosa periodista.

“La vida es una canción. Algunas personas saben, que esta canción yo se la escribí a una periodista que es conocida. Pero yo nunca he dicho su nombre. Porque yo soy un caballero. Entonces, pero bueno, yo pensaba, pero no, no ocurrió. Pero quedó la canción. Y que es un éxito a nivel continental“, dijo el exvocalista de Gondwana sobre el tema Armonía de amor.

Y a pesar de la insistencia de la conductora del matinal para saber el nombre de la periodista, Quique Neira no cedió. “No puedo decirlo. La gente lo sabe, la gente lo sabe. Pero mira, se dio a conocer y no fui yo. Fue ella. Así que yo dije, bueno, yo soy un caballero y mantuve mi… (…) No debí haber dicho esto. ¿En qué me metí?“, expresó.

La periodista que sirvió de musa para la canción

Lucía López es la comunicadora en la que artista chileno se inspiró para componer Armonía de amor. La periodista y el cantante de reggae tuvieron una breve relación que duró tres meses, hace aproximadamente 25 años, cuando Lucía estaba en los inicios de su carrera.

Y ambos coincidieron cuando la exconductora de Primer Plano trabajaba y cubría música en la Rock & Pop, por lo que la relación entre ambos rápidamente se hizo conocida entre algunas personas que formaban parte de la industria musical local.

Para hablar sobre esta canción, ADN contactó a Lucía López. “Vuelvo a decir lo que alguna vez señalé en un programa de televisión cuando me lo preguntaron. Efectivamente, salimos un par de meses, y en ese periodo, él grabó esta canción… Pero a quién se la dedicó no es algo que yo pueda decir“, comentó al respecto.

“Creo que los y las artistas crean algo y pueden asignar en alguien esa inspiración. Pero puede ser un sentimiento mucho más amplio. Uno o una puede ser solo una excusa para aterrizar esas palabras“, concluyó.