“Nos encontraron muy viejas”: Raquel Argandoña revela que le “hizo gancho” a una amiga con un vedetto

En un nuevo episodio de Tal Cual, el trabajo sexual y las medidas que tomó la municipalidad de Providencia al respecto, fue uno de los temas de la noche. Una ocasión en la que Raquel Argandoña aprovechó de hacer una infidencia sobre la vez que asistió a un club de strippers, e incluso ayudó a una de sus amigas a acercarse a uno de los bailarines.

Esta salida surgió porque recibió una invitación para ir a un club de striptease. Y además, una de sus amistades estaba casada con un hombre de 85 años, por lo que la llevaron al local con la finalidad de que viera “carne joven”. Tras llegar al lugar, la Quintrala junto a sus tres acompañantes fueron recibidas con un baile privado en el segundo piso.

Sin embargo, la noche no acabo ahí. Y es que luego de que escogieran el vedetto y este les hiciera el show, para después quedarse conversando con sus amigas. Una del grupo le pidió a la Raca que le hiciera “gancho” con el seductor bailarín y que le preguntara cuánto cobraba. “Yo le dije ‘¿Por qué no preguntas tú? Si vo’ no vives aquí’“, recordó.

No salió bien

Fue entonces, que Raquel se acercó al vedetto para consultarle cuánto cobraba por tener un momento más íntimo. “¿Tú sabes lo que dijo? ‘No, yo soy el único que no sale del local’. ‘¡Sale!’, le decía yo, ‘¡sale!’ Entonces le decía que era para conversar. Yo era como la cabrona del cuento“, relató entre risas.

Finalmente, su amiga le pago por otro baile, pero no logró más que eso. “Él le bailó y solo le bailó (…)Ahí nomás terminó. Después nosotros bajamos y el tipo estaba compartiendo con todas las otras niñas que le pagaban tragos y tomaban. Si ellos se iban o no se iban, a lo mejor nos encontraron muy viejas“, concluyó.