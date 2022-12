“Me tenían con calmantes”: Sigrid Alegría revela haber sido abusada en dos ocasiones por enfermeros

La condena de unos enfermeros por abusar de pacientes en Quillón, incluida una menor de edad, provocó que Sigrid Alegría revelara haber sido víctima del mismo tipo de delito sexual en más de una ocasión. Previamente, la actriz había contado cuando fue abusada tras un violento choque en su vehículo. Pero hasta la fecha, se desconocía que sufrió aquello dos veces.

La primera vez que la actriz habló del abuso que sufrió por parte de enfermeros, fue cuando en el año 2007, en el contexto de su recaída en su consumo de cocaína, protagonizó un accidente vehicular. Esto luego de que se tomara la pastilla recetada por su médico tratante y además consumiera una bebida alcohólica.

“Y decidí, en el camino a la casa, comprarme una botella de pisco sour preparado. ‘Me la tomó, me duermo y mañana empiezo’. Yo no sabía que esa pastilla más alcohol produce demencia momentánea (…) Recuerdo un sorbo de la copa y no recuerdo nada más, hasta que yo me estoy subiendo al auto“, relató Sigrid en De Tú a Tú.

Y tras ello, se despertó en la clínica, con su papá al frente, quien le dijo que había chocado y perdido los dientes. Sin embargo, lo peor fue otra caso. Ya que, en medio de su inconsciencia, sufrió el abuso de un funcionario del centro médico. “Despierto, noche, con un enfermero langüeteándome, pasándose de listo“, aseguró.

Ha sido víctima en dos ocasiones

Recientemente, Sigrid Alegría manifestó que dos veces los enfermeros han abusado de ella. Una confesión que realizó luego de conocer la condena contra unos funcionarios de un centro médico en Quillón, que se aprovecharon de cinco pacientes, incluyendo a una menor de edad. “A mí también me pasó… ¡Dos veces!“, afirmó.

Finalmente, la actriz explicó que ambas ocasiones los funcionarios se valieron de que se encontraba indefensa. “Enfermeros que aprovecharon mi estado vulnerable, ya que me tenían con calmantes“, señaló.