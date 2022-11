En la antesala del nuevo programa de TVN Urbanos, del barrio al éxito, que abordará vida de los artistas nacionales del género urbano, el cantante nacional Carlos Raín Pailacheo, más conocido como Pailita, señaló que nunca le ha gustado exponer su vida privada y prefiere que lo sigan por su música.

El cantante es el primer invitado en la nueva apuesta del canal y será entrevistado por María Luisa Godoy. Un espacio para que los artistas puedan conversar de los aspectos más íntimos de su carrera y pasajes inéditos de su vida personal.

De esta manera, y como se consigna en Tiempo X, Pailita anticipó lo que se verá en la pantalla chica y subrayó que el público podrá apreciar más de él, no solo lo que se publica en redes.

“Feliz que se estén dando estas cosas, que la tele le esté abriendo espacios a los artistas, va a ser muy emotivo y ojalá que gente de afuera lo pueda ver, van a conocer nuestro lado personal, no lo que ven en redes sociales”, aseveró el intérprete de Dime tú.

Pailita: “Nunca me ha gustado exponer mi vida personal”

Asimismo, Pailita comentó que agradece la posibilidad de TVN por abrirle las puertas a los artistas del género.

“Gracias a Dios nos está yendo bien, la gente nos está apoyando mucho y si la televisión nos está abriendo las puertas, bien por ellos, a ellos les va a servir igual que a nosotros y si no las abren, tampoco estamos pendientes”, declaró Pailita.

En ese sentido, el cantante no se desenfoca de lo que para él es importante y remarcó que “nunca me ha gustado el tema de la tele, siempre he trabajado para tener lo mío, independiente de donde me pongan”.

Y a pesar de su participación en este primer episodio, el intérprete de “Ultrasolo” remarcó que “nunca me ha gustado exponer mi vida personal, porque considero que hay que ser reservado en eso, prefiero que me sigan por mi música”.

La experiencia y el nivel de exposición que entregará el programa, le significarán al artista llegar a personas que no conocen de su trabajo. Al respecto, artista nacional comentó que “esto sirve mucho, hay otro público, gente mayor que a veces critica al artista y no sabe por lo que tuvo que pasar”, subrayó Pailita.