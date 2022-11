Álvaro Gómez habla de la repentina muerte de su abuelo: “Sintió que ya no valía la pena seguir viviendo”

Nota del editor: la siguiente publicación tiene contenido sensible.

Álvaro Gómez fue el invitado del último episodio de Juego Textual. En el programa de Canal 13 que es conducido por Sergio Lagos y que tiene como a panelistas a Katty Kowaleczko, “Tita” Ureta, Begoña Basauri, María Jimena Pereyra, “Pepi” Velasco, “Chiqui” Aguayo, Rayén Araya y Yazmín Vásquez, el actor rememoró diferentes etapas de su vida.

Una de ellas, el suicidio de su abuelo. Una persona muy importante en su vida, ya que cuando sus padres se separaron, él asumió como su figura paterna. “Él fue un tipo que silenciosamente luchó por sus ideales. Fue detenido el 73 y eso caló muy hondo en él. Era un hombre silencioso, pero lleno de amor y tuve la fortuna de ser una de las personas a quienes se lo entregó”, afirmó.

Más adelante, Álvaro reveló que su abuelo se suicidó. “Él tomó la decisión de quitarse la vida a una muy entrada edad. Fue muy potente porque cuesta mucho asimilar algo como eso“, contó el actor oriundo de Osorno, con actuaciones en teleseries como Pacto de sangre, Las Vega’s, Martín Rivas y Amanda.

Las razones

Y luego, se refirió a los motivos tras el suicidio de su abuelo. Que son desconocidos, pero que probablemente él tenía un cuadro depresivo. “Él era un viejo a la antigua, pero amable por todos lados y muy respetable. Cuando sucedió esto me costó mucho asimilarlo, pero después entendí que él se sintió solo“, sostuvo.

“Ya no tenía a su compañera desde hace mucho tiempo, que el taller mecánico en el que trabajaba ya no le daban las lucas para sostenerlo. Entonces, de alguna manera sintió que ya no valía la pena seguir viviendo”, complementó después.

La culpa

El deceso de su abuelo, vino cuando Álvaro se encontraba en estudiando en el Teatro en Santiago, muy lejos de quien fue para él como un segundo papá. “Sentí que había estado perdiendo el tiempo acá y que se lo debería haber dedicado a él“, aseguró.

Y tras ello, agregó: “Él me sostuvo en muchos ámbitos de la vida. Así que me hubiese gustado regalarle un poco más de mi trabajo y haber tenido conversaciones más adultas con él“. Además, de que, al consultársele qué le diría, se lo tuvieron al frente, Álvaro respondió que “le diría que lo sigo queriendo con la misma intensidad que cuando estaba vivo“.

Finalmente, Álvaro Gómez, con respecto al caso de su abuelo, aprovechó de darle un mensaje a las autoridades. “Me gustaría decirle a la gente que nos comanda y a cada gobierno de turno que tienen que hacerse cargo de la salud mental de las personas. Es una arista muy importante, porque la cabeza es lo que hace que uno se enferme”, expuso.

“Todos deberíamos tener derecho a tener una consulta con un psicólogo o un psiquiatra una vez al mes“, añadió después y dio por cerrado el tema.

Ante cualquier problema de salud mental, puedes comunicarte con Salud Responde al teléfono 600 360 7777, opción 1. También puedes ingresar al portal SaludableMente del Hospital Digital del Ministerio de Salud, con el fin de conseguir ayuda.

También hay distintas organizaciones de prevención y posvención del suicidio como la Fundación Todo Mejora, Sol para la confianza, Fundación Míranos, Fundación Efecto Mariposa, Fundación Katy Summer, la organización Vincular, la Clínica de Duelo, el Centro de Atención Psicológica, Así Canta el Amaranto y la Fundación José Ignacio.