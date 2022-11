“Un niño no va a sentirse afectado”: Paola Troncoso se retracta de estar contra la adopción homoparental

En la noche del lunes 21 de noviembre, Paola Troncoso tuvo que responder a las preguntas de Sergio Lagos y de las panelistas de Juego Textual. Durante el programa de Canal 13, la actriz se refirió a su carrera, a su vida personal, a la fibromialgia que padece, a su relación con Miguelito y a su postura sobre diversos temas.

La mujer, que alcanzó la fama gracias a sus personajes en Morandé con Compañía, tuvo que enfrentarse a la pregunta que le hizo Sergio Lagos, acerca de si todavía está en contra de la adopción homoparental. Y es que, en una entrevista radial en el 2014, Paola señaló no estar convencida de que las parejas homosexuales adoptaran a niños.

Sin embargo, con el tiempo, su opinión al respecto dejó de ser la misma. “Al pasar todos estos años y darme cuenta de que es una realidad tan común, claramente mi opinión ha cambiado. Porque un niño no va a sentirse afectado“, dijo Paola Troncoso en Juego Textual.

Y luego, la actriz agregó: “He visto tantas parejas homosexuales felices con sus niños. El mismo Pancho Saavedra, lo veo tan feliz con su bebé. De acuerdo a cómo han ido cambiando los tiempos, uno también tiene que cambiar su forma de pensar o de sentir“.

Su posición sobre otros temas

En la ocasión, la coprotagonista de Paola y Miguelito también afirmó que su opinión sobre el aborto ha cambiado. Esto a raíz de que, una vez una colega le pidió que la acompañara a realizarse una interrupción del embarazo, pero ella se negó. “Si hoy me preguntas si estoy de acuerdo o no, no te podría dar una respuesta“, declaró.

Por último, Paola Troncoso igualmente se refirió a la eutanasia. “Siento que esa decisión es absolutamente personal. Cada persona vive las experiencias que es capaz de soportar. Pero si hay personas que no se sienten capaces, es su decisión. No sería capaz de juzgar a una persona que quiera hacerse una eutanasia“, cerró.