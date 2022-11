Un tenso momento se vivió en el último episodio de Sígueme y Te Sigo, luego de que se revelara el sueldo que pidió Millaray Viera para seguir en Chilevisión. La exconductora de Yo soy ganaba 8 millones de pesos, y pidió que aumentara a 12 millones para continuar en el canal. Lo que no ocurrió, y tras ello podría recalar en el matinal de TVN por los 12 millones que pedía.

“Tiene oferta por la misma cantidad, por los 12 (millones), de TVN. Para animar, junto a Eduardo Fuentes, el matinal de TVN. Porque, la señorita, la señora Bolocco Diana, habría aceptado una oferta mucho mejor de Chilevisión”, reveló Andrés Baile en el programa de farándula de TV+.

Y más adelante, fue este mismo periodista de espectáculo quien cuestionó la posible llegada de Millaray Viera a Buenos días a todos. “Millaray, su traspaso al matinal de TVN, yo sé que no está firmado, pero… Quizás lo podría pensar un poquito mejor. Porque eso va a ser un fracaso con todas sus letras“, fue su mensaje para la exconductora de CHV.

Mauricio defendió a Millaray

Poco después, apareció Mauricio Israel en defensa de Millaray. “Yo la encuentro espectacular a ella (…) Muy buena. Me encanta lo que hace en Sabingo. Me encanta lo que hace en Yo soy“, sostuvo quien era el presentador televisivo del matinal de Mega entre el 2002 y el 2006 y de La Red durante el año 2008.

“No es mucho… La verdad, a mí no, Mauricio (…) Lo que hace Millaray Viera de verdad lo puede hacer cualquiera, Mauricio. Si son enganches en Sabingo, ¿o no? Es un enganche“, fue la respuesta de Baile. Lo que provocó otra defensa de Israel a la exconductora de Sabingo. “Una cara nueva, fresca. Es una chica encantadora“, contestó.

Más adelante, Andrés Baile comentó que “anima Jean Philippe en Yo soy. ¿Qué programa ven ustedes?“. Sin embargo, Francisco Kaminski le corrigió, y le dijo que ahora Cretton es jurado. “Bueno, pero no es importante quién anima“, replicó Baile.

Finalmente, Mauricio Israel le señaló al periodista de farándula que mañana tendrá que “pedirle disculpas a Millaray porque viene al programa“. Pero, Andrés Baile, no se echó para atrás con sus opiniones. “A ella le voy a pedir disculpas por otra cosa, no por lo que pienso“, cerró.