En un nuevo capitulo de ‘Juego Textual’ de Canal 13, el comediante Iván Arenas desató las carcajadas del panel por una llamativa confesión.

Y es que además de desclasificar detalles del clásico viral del Profesor Rossa junto a Guru Guru en el cerro, Arenas se refirió a uno de sus más recientes registros en las redes sociales.

Se trata de un comentado video realizado por fanáticos en el que aparece él interpretando al Profesor Rossa junto a Guru Guru y Don Carter bailando al ritmo de “It’s All Good” del rapero MC Hammer, que fue compartido y celebrado por el mismo artista en mayo de 2021.

“¿Y quién es MC Hammer?”

Tras ser consultado por el clip y la reacción del artista, Iván Arenas confesó que no conoce quien es hasta el día de hoy.

“Me pasó una talla muy buena porque eran las 10 de la mañana y me llama Claudio Moreno (Guru Guru) y me dice ‘oye, sabí que MC Hammer te tiró a su Instagram’ y cáchate que le digo ‘¿quién es MC Hammer?‘”, contó entre las carcajadas de las panelistas.

Y luego enfatizó que “no tengo idea, hasta el día de hoy yo no sé. ‘¿Y quién es?’ le digo yo, y Claudio me dice ‘pero cómo no vas a saber, es el hueón más no sé qué’ y yo le insisto que no tengo idea quién es”.

El humorista contó que incluso le pregunto a su amigo Claudio cuántos seguidores tenía el artista: “Me dijo que tiene 22 millones de ‘hue….’“, desatando la risa de los espectadores.

Por último, Iván Arenas reveló que el sketch y la vestimenta con la que aparece en el video “era todo parte del libreto“, concluyó.

Revisa aquí el comentado video: