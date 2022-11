Aseguran que Shakira no se presentará en Qatar 2022 debido a críticas

Si bien se había hablado que Shakira sería uno de los números principales de la ceremonia de inauguración del Mundial de Qatar 2022, la colombiana habría rechazado su participación en el evento deportivo.

En detalle, la intérprete de Monotonía se había anunciado como parte de los artistas que darían el puntapié inicial a la mayor cita del fútbol en el planeta, junto a J Balvin, Jungkook de BTS y Black Eyed Peas, entre otros, este domingo 20 de noviembre en el estadio Al Bayt, hecho que no se concretaría.

La decisión de Shakira de rechazar su participación en Qatar 2022 se fundaría en las críticas que ha recibido en redes sociales, principalmente por ser parte de un mundial en un país donde se vulneran los derechos humanos de mujeres e integrantes de la comunidad LGBTQ+.

Mientras Dua Lipa anuncia que no viajará al mundial de Qatar por la violación de derechos humanos a mujeres, gays e inmigrantes obreros. J Balvin y Shakira venden sus principios para presentarse en la inauguración. — Nico Isaza (@nicoaneko) November 13, 2022

La negativa de Shakira

La información fue dada a conocer por la periodista española Adriana Dorronsoro de ‘El programa de Ana Rosa’, quien afirmó: “Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero lo que no me confirman es que tenga algún papel a lo largo del Mundial”.

Pero la negativa de Shakira no es la única que ha enfrentado Qatar 2022, ya que días anteriores aristas como Dua Lipa y Rod Stewart también dijeron que no a ser parte de la inauguración del Mundial de Fútbol.

“Estaré haciendo barra por Inglaterra desde lejos”, señaló la cantante en redes sociales, agregando que está “deseando visitar Qatar”, pero aclarando que lo hará “cuando hayan cumplido con todos los derechos humanos que prometieron cuando ganó el derecho a albergar el Mundial de Fútbol”.