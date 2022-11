“Fue muy déspota”: Funan a Miguelito por fea actitud con sus fanáticos

Miguelito se convirtió en uno de los temas de conversación en redes sociales. Esto debido a una funa en su contra, que comenzó rápidamente a viralizarse.

Resulta que en el Instagram de Paola Troncoso, colega del actor en la serie Paola y Miguelito, empezaron a aparecer varios posteos contra él.

“Hola Paola, disculpe que le diga algo, pero la otra vez que vimos a Miguelito en Papudo, él fue muy déspota”, fue lo primero que se leyó.

Luego, la misma persona manifestó que “nos cobraba 10.000 pesos por sacarse una foto. Qué pena que él sea así, y nosotros que lo queríamos tanto. Se nos cayó del pedestal”.

La defensa de Miguelito

Así, este no fue el único mensaje. “Mis hijos igual lo conocieron cuando estaba en un circo y es así, es déspota, nos cobró por una foto y muy mal genio”, se pudo ver en otra de las publicaciones.

Una situación que llevó al programa Zona de Estrellas a consultarle al intérprete por lo que estaba ocurriendo.

“Siempre he cobrado, la foto tiene un precio. Esto lo hago desde el año 2010, siempre después de la función hay una sesión de fotos conmigo”, partió explicando.

Y agregó que “en la calle jamás he cobrado por saludo, por foto, por nada. En el circo sí”, manifestando que “yo no soy déspota, las personas saben que me doy un par de segundos para conversar con los niños, con las familias”.

Luego, expresó que “la gente comenta sin saber la verdad y se deja llevar por comentarios de una persona que me tiene mala, quizás”.

Finalmente, Miguelito indicó que “me da lata porque yo no soy así. Soy una de las pocas personas que hace saludos para las alianzas. En el circo no les cobro a las personas con discapacidad, no me gusta decir estas cosas, pero ya que me están obligando a decir las cosas buenas que hago… que quede claro”.