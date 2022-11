La actriz Christina Applegate recibió finalmente este lunes su estrella en el Paseo de la fama de Hollywood, la que se le había entregado en 2020, pero que por la pandemia no pudo tener hasta ahora.

Así, dos años después y luego de haber recibido en 2021 el lapidario diagnóstico de esclerosis múltiple, Christina Applegate apareció por primera vez en público hablando de la enfermedad que la obliga a moverse con bastones y la que según dijo, nunca aceptará.

Al recibir el reconocimiento, la actriz agradeció a su familia, los fans y aseguró que siempre soñó con tener una estrella en el famoso paseo.

Christina Applegate thanks her family as she receives a star on the Hollywood Walk of Fame. https://t.co/YpWGxW0eDu pic.twitter.com/Os3rCKEPW0

En tanto, la revista Variety publicó una entrevista con Applegate donde se extiende sobre el diagnóstico de esclerosis múltiple que le cambió la vida.

“La gente me verá por primera vez como una persona con discapacidad, y eso es algo difícil. Será mi primera vez desde que fui diagnosticada con esclerosis múltiple. Los bastones ahora son parte de mi nueva normalidad”, dice en la entrevista donde además reconoce que jamás aceptará la enfermedad. “¿Aceptación? No. Nunca voy a aceptar esto. Estoy enojada”, asegura.

En sus redes sociales, Christina Applegate además publicó una fotografía a pies descalzos sobre la estrella que recibió, puntualizando que “para algunas personas con EM (esclerosis múltiple), la sensación de los zapatos puede doler o hacernos sentir desequilibrados. Así que hoy fui yo. Descalza“.

Barefoot. For some with MS the feeling of shoes may hurt or make us feel off balance. So today I was me. Barefoot pic.twitter.com/eJBGg1Wyug

— christina applegate (@1capplegate) November 15, 2022