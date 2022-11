El caso Shakira-Piqué tuvo una nueva arista durante la segunda semana de noviembre, e incluso una nueva “involucrada”: medios especializados aseguraron que la cantante mexicana Thalía habría tratado a la colombiana de “patética” y “dramática”, a propósito del lanzamiento de su último single, “Monotonía“, el que tendría relación con el quiebre con el futbolista.

Thalía habría realizado dichas declaraciones en una transmisión en una de sus redes sociales. Los portales que hicieron eco de aquello incluso la citaron: “La canción me parece patética y Shakira una mujer dramática. Pienso que si ese hombre la dejó fue porque ya no la quiere. Ella debería considerarse y no tratar de dar lástima con ese tipo de canciones dedicadas a un hombre que ya no la quiere”.

Pues bien, este lunes la estrella de las recordadas “Marimar” y “María la del barrio” sacó la voz: desde Acoustyle Communications, la agencia que maneja sus relaciones públicas, emitieron un comunicado en el que desmentían “de manera formal la información que ciertos medios de comunicación a nivel internacional están replicando sin fundamento alguno y donde hacen mención a supuestas declaraciones de nuestra cliente la Sra. Thalia Sodi, en referencia a la cantautora colombiana Shakira en una supuesta transmisión en vivo”.

En la misma línea, confirmaron que Thalía no ha hecho ninguna transmisión en vivo en ninguna plataforma desde febrero pasado y en ese sentido, “mucho menos ha realizado declaraciones de connotación negativa a la intérprete colombiana, con quien mantiene una amistad de años”.

“Thalia es reconocida por siempre ser una persona con mucha luz y positiva y las presuntas declaraciones no van de acuerdo con su forma de ser. Esta desinformación proviene de un canal de YouTube que usó este medio para esparcir un rumor totalmente falso y sin fundamento alguno, del que lamentablemente algunos medios han hecho eco. Esperamos que los medios que repitieron esta desinformación se rectifiquen”, cerraron.

A propósito de lo mismo, se viralizó en Twitter un video en el que ambas cantantes muestran su mutua admiración.