Marlene de la Fuente habla de su matrimonio con Iván Núñez: “Era súper puritano, muy conservador”

En la noche del viernes 11 se transmitió un nuevo episodio de Tenemos que hablar de sexo. En el programa de YouTube conducido por Tonka Tomicic, una de las invitadas fue Marlene de la Fuente. En la ocasión, la periodista habló de su matrimonio con Iván Núñez, el que tuvo su final en el año 2019, tras dos décadas de matrimonio y producto de una infidelidad del conductor de TVN.

Al comienzo, Marlene entregó detalles de cómo fue su relación con Núñez. “Era súper puritano, muy conservador. Y la pareja que también tuve anterior a él, también era muy conservador (…) Uno medio puritano, no hacía nada, era cartucho, yo también venía de una enseñanza (…) todo formal, la rutina que hoy en día ya no”, comentó.

Posteriormente, indicó que durante su matrimonio con Núñez el sexo no tuvo tanta importancia. “En ese entonces era muy madre, sigo siendo madre, pero en ese entonces cuando solamente tu vida gira en torno de ser madre, tú solo llegas a tener relaciones cuando hay espacios, cuando se dan los lugares“, explicó.

Más adelante, aseguró, que a pesar de esto, no tuvieron conflictos (más allá de su infidelidad). “Yo no creo que iba por ahí, no teníamos una mala relación, nunca hubo algún problema. Empezó a dormir arriba solo cuando fue infiel y le dije que esto se acaba acá“, señaló.

La infidelidad de Iván Núñez

Al respecto de la vez que Iván Núñez la engañó con otra, la periodista afirmó que “la verdad es que, bajo ningún punto me dolió eternamente“. Y luego, contó cuál fue su reacción cuando se enteró a través de unas fotografías, la infidelidad de su esposo. Oportunidad en la que también aclaró que postergó la exposición del caso para priorizar a sus hijos.

Finalmente, Marlene de la Fuente se sinceró y reveló que se sintió aliviada cuando supo de la infidelidad de su entonces esposo. “Yo vi esto y para mí fue la salida, yo sentí que me abrieron la puerta de la cárcel, fuerte lo que estoy diciendo, pero viene de corazón“, cerró.