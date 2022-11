“Fue bíblico”: Liam Gallagher quedó encantado con su noche llena de recuerdos

Fue una noche épica para los fanáticos de Liam Gallagher. Una noche de reencuentros luego de lo ocurrido en Lollapalooza 2018.

Un año donde el cantante no pudo terminar su presentación en el festival debido a problemas vocales que lo dejaron interpretar apenas cuatro temas.

Por eso, este reencuentro olía a revancha. Y cumplió con creces en una jornada llena de hits, recuerdos y mucha euforia.

De hecho, el mismo intérprete manifestó su emoción en sus redes sociales, en un día donde su nombre se convirtió en Trending Topic debido a un problema que nada tenía que ver con la música.

Así, mientras en Twitter todos comentaban la supuesta discusión que el artista habría tenido con la chef Daniela Castro en el Hotel Mandarín, donde ella le pidió una foto y él se habría negado, el ex Oasis se dedicó a dar lo mejor de sí sobre el escenario.

Y aunque no expresó tantas palabras a sus fans, sí entregó un setlist que todos corearon con devoción, con himnos como Stand By Me y Wonderwall.

Un show en el que el mismo hermano de Noel sintió la energía, a tal punto que decidió agradecerlo en su cuenta oficial en la red del pajarillo.

“Sí Chile, eso fue bíblico”, fue lo primero que lanzó en un posteo donde además llamó a sus fanáticos a cuidarse y prometió que volvería muy pronto.

Yes CHILE 🇨🇱 that was BIBLICAL stay safe see you again love you longtime LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) November 9, 2022