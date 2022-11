“Me puse a pelear con él y me dio lo mismo”: Daniela Castro contó nuevos detalles de su encontrón con Liam Gallagher

Fue el comidillo del día. Daniela Castro contó en sus redes sociales que se había peleado nada menos que con Liam Gallagher, artista que se presenta este martes en el Movistar Arena.

La información, revelada por la misma chef en su Instagram, indicaba que todo habría ocurrido cuando la rubia abordó al ex Oasis en el gimnasio del Hotel Mandarín, donde ambos se estaban hospedando.

“Quería pedirle una foto para mostrárselas a ustedes y me mandó a la chucha, insoportable”, fue parte de lo que dijo la ex Masterchef.

Y agregó que “igual yo peleé con él, porque me dijo como ‘¿qué haces acá?’. Y yo le decía ‘estoy en el mismo hotel que tú’. Jódete… me mandó a la chuchoquiña”.

Daniela Castro y sus ganas de seguir peleando

No contenta con haber dado cuenta del hecho en sus redes sociales, la blonda conversó con LUN, donde detalló el minuto a minuto de su encontrón.

Todo partió cuando la cocinera intentó pedirle una foto al intérprete. “Me miró con cara de odio como de ándate… Empezó a preguntarme ¿qué quieres? ¿qué quieres? Y me miraba el celular”.

Daniela señaló que, posteriormente, “me miraba despectivamente… con una cara como que no quería nada de nada. Fue muy incómodo”.

Y añadió que “yo no lo cacho tanto, no soy una fan. Por eso me puse a pelear con él y me dio lo mismo… Después de eso salí del gimnasio, peor me quedó mirando con cara de odio”.

“Tiene una energía muy densa, como que está enojado con el mundo”, concluyó Daniela Castro, advirtiendo que “lo único que quiero es topármelo de nuevo. No sé si la gente peleará con él, pero a mí me da lo mismo”.