James Hetfield homenajeó a Stranger Things con aclamado disfraz de Halloween

Durante la noche del lunes 31 de octubre, James Hetfield sorprendió con particular disfraz para Halloween: un perfecto guiño a Eddie Munson, interpretado por Joseph Quinn, entrañable personaje de la cuarta temporada de Stranger Things.

En concreto, fue la cuenta oficial de Instagram de Metallica, quienes compartieron el atuendo del cantante.

“Eddie Munson dice Feliz Halloween”, escribió la banda en la foto en la que se puede ver a Hetfield. caracterizado.

El disfraz de James Hetfield consistía en una peluca al mero estilo alocado de Munson, además de su representativa polera del Hellfire Club. Asimismo, en la foto se ve como el cantante realiza el característico gesto del personaje.

Cabe destacar que la cuarta temporada de Stranger Things dio mucho que hablar en términos musicales.

Desde el posicionamiento de liderazgo a nivel mundial que le otorgó a Running Up That Hill de Kate Bush, hasta la referencia a Master of Puppets de Metallica alabada por la misma banda, la serie de los hermanos Duffer se consagró como una de las más vistas y comentadas del 2022.

Asimismo, el cruce entre Metallica y ST ha ocurrido en más de una oportunidad, pues hace unos meses la legendaria banda interpretó el tema de 1986 junto al actor Joseph Quinn, en la antesala del Lollapalooza Chicago.