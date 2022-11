Helhue Sukni sacó ronchas en redes tras comentarios sobre los días feriados: "Me molesta que la gente no quiera trabajar..."

El día de la callam…”, contó.

“Estados Unidos, que es un país capitalista; Francia, que es una potencia mundial; o Rusia… ¿Ustedes creen que tienen los feriados que nosotros tenemos?”, explicó Sukni revelando que no le molesta que las personas disfruten del tiempo libre, pero que sí le molesta las personas que pudiendo trabajar, deciden no hacerlo.

“¿Saben? Ayer trabajé en la tarde, hoy también en la mañana. Ahora tengo cinco causas que revisar y mañana tengo un control de detención, me acaban de llamar. Hoy voy a una fiesta de Halloween y todo, ¿Ustedes creen que no me voy a levantar?”, explicó la abogada.

“Este es un país emergente, que quiere salir adelante. Con esta cantidad de feriados, ¿Cómo vamos a salir adelante? (…) Me molesta que la gente no quiera trabajar”, sentenció Sukni, quien se llenó de múltiples comentarios, entre ellas críticas de seguidores, quienes le expusieron su malestar.

“Chile tiene muy bajos sueldos y largas jornadas laborales”, “Se te olvida que Chile es uno de lo paises con más carga de horas laborales” y “La realidad de muchos feriado para la gente que poco tiempo tiene para disfrutar con sus seres queridos” fueron algunas de las reflexiones de la gente.