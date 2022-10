Paty Cofré realiza angustiante llamado por pago de su pensión: “Me van a dejar la plata en el cajón…”

La noche de este viernes se emitió un nuevo capítulo de Podemos Hablar, instancia en la que Paty Cofré portagonizó emotivo momento.

En concreto, la exMorandé se refirió a su jubilación y el angustiante momento que se encuentra atravesando.

“Haciendo cálculos, tú debiste haber jubilado hace un buen rato, me imagino que es una plata que se necesita”, consultó Jean-Philippe Cretton a la invitada, considerando que la actriz tiene 83 años, y aún no recibe su dinero de la pensión.

“Yo estoy peleando mi jubilación desde el primer Gobierno de Michelle Bachelet, y hasta ahora no me han pescado ni para el hue***” afirmó Cofré.

Asimismo, explicó las razones por las que aún no encuentra solución. “Me dijeron ‘mire, señora Paty, lo que pasa es que usted se inscribió cuando no tenía que inscribirse, pero los culpables somos nosotros, porque no le avisamos’“.

“Yo iba todos los meses a pagar al Banco Estado, por diez años, y después salen que no, que no tengo derechos, me bloquean y me tiran para al lado, como que me agarran para el chuleteo”, agregó.

Siguiendo con sus declaraciones, Paty recordó cómo se esforzó para recaudar el dinero.

“En el tiempo en que tenía que ahorrar mensualmente en el banco, para que después saliera mi jubilación, estaba a cargo de mi mamá, de mi hijo y yo madre soltera”, contó.

“Estaba postulando para mi casa, así que tenía que hacer milagros, pero yo decía ‘no importa, si me van a jubilar, esta platita me va a servir’, y mentira, me dan ganas de llorar”, expresó entre notable emoción.

Finalmente, Paty Cofré cerró su testimonio explicando que “no puede ser que una mujer que lleva 60 años haciendo reír, que he sido muy sacrificada, luchadora, y ahora lo único que quiero es que me hagan justicia”.

“Yo creo que me voy a morir y Paty Cofré – Podemos Hablar”, sentenció.