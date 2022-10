Karaoke político: Diego Schalper sorprende al cantar “Enamorado” de Los Vásquez en el matinal de Canal 13

Este miércoles 26 de octubre, el diputado Diego Schalper y la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, se hicieron presentes en el matinal de Canal 13. En Tu día, los dos políticos conversaron con José Luis Repenning y Priscilla Vargas sobre diversos temas contingentes, al igual que tuvieron tiempo para cantar y hablar de sus canciones favoritas.

El primero en hacer gala de sus dones para el canto fue el diputado de Renovación Nacional. “Yo si quieres te canto, pero bailo más bien tieso“, afirmó de entrada. Para luego, cuando se le preguntó sobre cuál es su canción favorita del verano, sorprender a los presentes en el estudio con una banda que políticamente es bastante distante a él.

“Siempre hay una. A mí la que me gusta mucho es una de Los Vásquez, que se llama Enamorado. No sé si la cachan (…) Mi señora me va a matar por esto sí“, comentó el también secretario general de Renovación Nacional. Y tras ello, empezó a sonar dicha canción, ante lo que el congresista de RN empezó a entonarla.

Ganó aplausos el diputado de Chile Vamos

“Oye, cantas bien. Muy bien“, le dijo después de Priscilla Vargas, como parte de algunos de los elogios que recibió el diputado por su habilidad en el canto. Diferentes halagos, que solo provocaron que Schalper volviera a reiterar que su esposa lo “va a matar por esto”.

Mientras que, la presentación del diputado de RN generó diferentes reacciones en las redes sociales. “¿Se puede imprimir este video?”, “Los Vásquez en su casa, indignados” y “Volvimos a los 90”, “Y cierra los ojitos. Es con emoción”, “No canta mal el hombre, pero un día se va a enterar de que Los Vásquez son comunistas y le va a dar un patatús”, fueron algunos de los comentarios que se hicieron al respecto.

Si yo lo vi, ustedes también pic.twitter.com/e8GHoIfLMY — Televisivamente (@Televisivamente) October 26, 2022

La presidente del PPD también cantó

Más adelante le llegó el turno a Natalia Piergentili. “Es que cuando me preguntaron, pensé en una canción que me recordé que escuchaban muchos mis papás. Entonces, es una canción más ochentera la que me gusta a mí. Que se llama Eres de Massiel“, respondió la política oficialista al preguntársele sobre su canción preferida del verano.

Finalmente, Repenning hizo una breve reflexión tras conocer los gustos musicales de ambos políticos. “Hay canciones que te recuerdan momentos. Hay canciones que te recuerdan un loco amor de verano. Hay de todo“, concluyó.